THOR/ Su Italia 1 il film con Chris Hemsworth e Tom Hiddleston (oggi, 18 gennaio 2018)

Thor, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 18 gennaio 2018. Nel cast: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins e Natalie Portman, alla regia Kenneth Branagh. Il dettaglio.

18 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

ALLA REGIA KENNETH BRANAGH

Il film Thor va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 18 gennaio 2018, alle ore 21.15. La pellicola è stata diretta da Kenneth Branagh nel 2011 ed è ispirata alle avventure dell'omonimo eroe della Marvel che ha ovviamente tratto ispirazione dal grandioso Dio germanico Thor. Il personaggio principale della storia è stato interpretato da Chris Hemsworth, noto attore statunitense protagonista di colossal come Biancaneve e il cacciatore e Avangers. Thor è stato distribuito nei cinema americani nel maggio del 2011 e rappresenta il primo di una trilogia cinematografica dedicata al personaggio Marvel, culminata nel 2017 con il terzo film dal titolo Thor: Ragnarok, che vede protagonista ancora una volta Chris Hemsworth. Nel cast, ad affiancare Chris Hemsworth, troviamo gli altrettanto e valorosi attori Tom Hiddleston, Anthony Hopkins e Natalie Portman. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

THOR, LA TRAMA DEL FILM

Nel corso della cerimonia d'incoronazione a re di Thor, figlio di Odino, i Giganti di ghiaccio fanno irruzione nel regno, intenzionati a recuperare un prezioso manufatto. Gli incursori vengono eliminati dal guardiano che sorveglia lo scrigno degli antichi inverni e la minaccia sembra sventata. Thor, dal carattere irascibile, è adirato per quanto accaduto e decide di vendicarsi contro la volontà di suo padre Odino. Thor, affronta a viso aperto i Giganti del ghiaccio ma suo padre, riesce ad intervenire in tempo, prima che lo scontro sfoci in guerra. Ormai però è troppo tardi e tra i due popoli è battaglia aperta. Sconvolto dal comportamento di suo figlio, Odino bandisce Thor dal regno costringendolo all'esilio in Nuovo Messico, privo delle sue incredibili qualità straordinarie. Nel frattempo il martello di Thor, un misterioso marchingegno a forma di martello costruito con un materiale non terrestre, viene ritrovato in Nuovo Messico dallo SHIELD, un'agenzia non governativa antiterroristica.

