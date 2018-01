UN POSTO AL SOLE/ Il nuovo piano di Salvo per ottenere il denaro di Gaetano (Anticipazioni 18 gennaio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 18 gennaio 2018: Salvo non è intenzionato a cedere, anche se Gaetano ha rifiutato di assecondare la sua richiesta.

18 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

La preoccupazione per le sorti di Bianca e Sofia continuerà ad essere ancora grande protagonista della puntata di Un posto al sole di questa sera, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:40. In essa, Salvo sarà costretto a fare i conti con il due di picche ricevuto dal padre che ha rifiutato senza esitazione di consegnargli il denaro da lui richiesto, in cambio della libertà delle due bambine. Ma il terribile individuo, deciso a far fruttare al meglio la situazione, deciderà di correre ai ripari, meditando un nuovo progetto per raggiungere i suoi sporchi scopi: cosa gli verrà in mente questa volta? Se l'usuraio sembrerà non prendere troppo seriamente la questione, ben diverso sarà il caso dei Poggi, che potranno contare soprattutto sul sostegno di Marina, profondamente coinvolta da questa vicenda. E la preoccupazione per le sorti della piccola Bianca, le faranno persino dimenticare che è arrivato il giorno delle premiazioni per la miglior imprenditrice campana.

Un posto al sole: un futuro tra Marina e Roberto è ancora possibile?

Li abbiamo visti litigare, odiarsi e amarsi ancora: Roberto e Marina sono senza dubbio la coppia più altalenante della soap Un posto al sole e questo loro cambiamento improvviso di umore sarà più che mai evidente nell'episodio in onda quest'oggi sulla terza rete Rai. Ferri ricorderà alla sua socia che il giorno da lei tanto atteso è arrivato: quella stessa sera lei scoprirà chi ha vinto il premio di miglior imprenditrice campana. Ma la rivalità sarà di grande spicco, soprattutto considerando la presenza dell'altrettanto potente Veronica Viscardi. Chi sarà ad avere la meglio? A Palazzo Palladini continuerà ad esserci grande apprensione per le sorti di Bianca e anche Silvia sarà coinvolta da questo stato d'animo: la correzione del romanzo subirà da parte sua una nuova battuta d'arresto anche se l'editore mostrerà nei suoi confronti una sensibilità e disponibilità quasi inaspettate.

