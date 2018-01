UN POSTO AL SOLE / Renato troverà i soldi per pagare il riscatto di Bianca? (Anticipazioni 17 gennaio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 18 gennaio: Renato è alla ricerca del denaro per pagare il riscatto e chiede aiuto a Marina e Roberto. Glielo concederanno?

18 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Clamorosi colpi di scena caratterizzeranno la puntata di Un posto al sole di oggi, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:40. Le sorti di Bianca continueranno a destare grande preoccupazione all'interno della famiglia, pronta a tutto per liberare la piccola dalle mani dei rapitori. Ben diverso sarà invece il caso di Gaetano, che informerà Franco della decisione da lui presa: anche se i rapitori si aspettano che lui versi la somma richiesta, lui non seguirà le loro indicazioni. Metterà così in pericolo le sorti della sua stessa figlia? Per quanto riguarda Renato, sarà il più attivo nella ricerca dell'altissima cifra di cui avrà bisogno per riportare la nipotina in libertà. Oltre a mettere a disposizione tutti i soldi da lui posseduti, e di cui in passato è stato molto geloso, Poggi tenterà anche di chiedere aiuto alle persone più ricche da lui conosciute...

Un posto al sole: Marina e Roberto aiutano i Poggi?

Nella puntata di Un posto al sole di questa sera, Renato si rivolgerà a Marina e Roberto per chiedere un prestito necessario per pagare il riscatto. Solo in questo modo potrà avere la certezza di riportare la nipotina in libertà. Ferri in passato non si è certo messo in mostra per la sua generosità, lo vedremo finalmente fare la cosa giusta per il bene della sua piccola vicina di casa? In attesa di conoscere la risposta dei due proprietari dei Cantieri, tutti gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi dalle recenti novità relative le sorti di Bianca. Non ne sarà da meno Diego che, dopo avere lasciato Napoli, vi farà improvvisamente ritorno per stare vicino al padre e a tutta la sua famiglia in questo momento di grande angoscia. E l'occasione potrebbe essere perfetta per mettere le cose in chiaro e raccontare i dettagli della sua malattia e dell'imminente operazione.

