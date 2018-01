UNA VITA/ Arturo Valverde e la sua bella figlia Elvira arrivano ad Acacias 38 (Anticipazioni 18 gennaio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 18 gennaio: Arturo Valverde si presenta a Calle Acacias alla ricerca di un appartamento nel quale trasferirsi insieme alla figlia Elvira.

18 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

L'entrata in scena di Arturo ed Elvira Valverde oltre che del loro bel maggiordomo Simon è stata la più grande sorpresa della puntata di Una Vita trasmessa ieri pomeriggio. E d'ora in avanti questi tre personaggi, con i loro problemi e una storia d'amore contrastata, diventeranno uno dei punti fermi delle trame della telenovela spagnola. Affinché il trio venga coinvolto dalle vicende già esistenti, mancherà solo un dettaglio che non tarderà ad arrivare proprio nell'episodio odierno, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Arturo Valverde, l'autoritario e ricco colonnello, si presenterà ad Acacias 38 alla ricerca di un appartamento nel quale trasferirsi insieme alla sua bella figlia. Ecco dunque che anche questa famiglia si appresterà a vivere nel quartiere che da sempre è al centro delle vicende della telenovela. E non ci metterà molto a trovare il luogo ideale in cui trasferirsi...

Una Vita: Celia trova le prove del tradimento

Le brutte notizie per Celia non avranno mai fine nelle attuali trame di Una Vita. La donna, sola e disperata come non accadeva da tempo, deciderà di mettersi alla ricerca di alcune prove che possano dimostrare il tradimento di Felipe con Huertas. E i sospetti non tarderanno a trasformarsi in realtà: nella tasca della giacca dell'avvocato, infatti, la donna troverà la chiave dell'appartamento che rappresenta l'alcova dei due amanti. Quale migliore occasione per smascherarli durante uno dei loro incontri amorosi? Deciderà quindi di seguire il marito durante una delle sue misteriose uscite, per smascherarlo nel peggior modo possibile. Raggiungerà il suo scopo? Dopo avere assistito ai funerali di Guadalupe, Pablo sarà costretto a tornare in carcere. Per lui nulla è cambiato rispetto ai giorni precedenti: nonostante la licenza che gli è stata concessa, continuerà ad essere considerato l'unico colpevole della morte della madre, rischiando una quasi inevitabile pena capitale.

