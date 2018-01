Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma e Aaron: cena romantica col gigolò? Per la Galgani arriva... (Trono Over)

18 gennaio 2018 Anna Montesano

Una puntata ricca di colpi di scena quella di Uomini e Donne andata in onda ieri che ha visto Tina Cipollari fare un regalo molto particolare e "piccante" a Gemma Galgani. La bionda opinionista ha chiamato per lei un vero gigolò, regalando alla Galgani - e non per scherzo - una notte con lui. Gemma è apparsa molto perplessa e si è detta pronta a trascorrere solo una cena con lui qualora avesse voluto. Il pubblico del Trono Over è così rimasto con questo dubbio: Gemma è uscita o no con Aaron il gigolò? Per chi sperava in questo incontro hot per Gemma dovrà rimanere deluso perchè pare proprio che la dama non sia uscita con lui. Seguendo infatti ciò che svelano le anticipazioni, non c'è alcun cenno a questo incontro che, qualora fosse avvenuto, sarebbe stato argomento principale delle prossime puntate di Uomini e Donne Over.

GEMMA GALGANI DICE NO AD AARON MA SI A RAFFAELE!

È quindi molto probabile che Gemma abbia deciso di tirarsi indietro e non incontrare Aaron in privato e, quindi, senza telecamere. D'altronde in studio la dama ha chiarito di non essere amante di "questo genere di cose". Delusione quindi per Tina, visto che il suo regalo non ha riscosso il successo sperato. Gemma Galgani intanto spera che Giorgio Manetti possa riconsiderare la sua decisione di non tornare insieme a lei, eppure in attesa di questa svola (che potrebbe non arrivare mai), per la bionda dama è arrivato Raffaele. Un nuovo spasimante che sembra pronto a conquistarla con ogni mezzo possibile e che, stando alle anticipazioni, sembra iniziare a riuscire nel suo intento. Riuscirà nell'ardua impresa di farle dimenticare Giorgio Manetti?

