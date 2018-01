Uomini e Donne/ Anticipazioni, Nilufar nel mirino: il pubblico non l'apprezza, Lorenzo sì! (Trono Classico)

18 gennaio 2018 Anna Montesano

Nilufar Addati, Uomini e donne

Stanno facendo molto discutere i nuovi protagonisti del trono classico di Uomini e Donne. Le critiche sono tante da parte dei telespettatori che poco hanno apprezzato finora i nuovi tronisti scelti dalla redazione, ritenendoli "una delusione". È Nilufar Addati però la più criticata dal web: ben diversa, infatti, l'opinione che il pubblico si è fatto della giovane tronista rispetto al suo percorso da corteggiatrice di Mattia Marciano. "Pesante, sempre sulla difensiva, aggressiva con i corteggiatori anche quando non c'è motivo: ma come si porta avanti un percorso in questo modo, con questa acidità?" scrive infatti una telespettatrice, sintetizzando il pensiero di molti. Ad oggi Nilufar sembra infatti essere la tronista che presenta maggiori difficoltà in studio a dare il via ad un percorso di conoscenza sereno e profondo. Uno tra tutti è però riuscito a colpirla più di tutti: Lorenzo Riccardi.

LORENZO RICCARDI PRONTO A DICHIARARSI PER NILUFAR!

Il corteggiatore, che è alla sua seconda esperienza a Uomini e Donne, continua a "giocare" sul fatto di non essersi dichiarato e, se fa i complimenti a Nilufar per la sua bellezza, continua invece a stuzzicare Sara Affi Fella. Ma che sia finalmente pronto a scegliere chi tra le due corteggiare "ufficialmente"? La risposta al momento potrebbe essere si e questo perchè proprio nelle ultime ore Lorenzo è stato avvistato in esterna con una delle due, ovvero Nilufar. La tronista è tornata a riportarlo in esterna, confermando di essere molto interessata a lui. È proprio Lorenzo, infatti, uno dei pochissimi corteggiatori in studio con i quali Nilufar riesce ad essere serena e felice in esterna. Lorenzo farà finalmente questo atteso passo verso di lei nella nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne?

