Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over: Anna Tedesco torna, Gemma furiosa! (18 gennaio)

Uomini e Donne, oggi 18 gennaio 2018 in onda il trono over. Due di picche per Sossio Aruta; Anna Tedesco torna in studio e si scatena lo scontro con Gemma Galgani.

18 gennaio 2018 Anna Montesano

Anna Tedesco e Giorgio Manetti, Uomini e donne

Un giovedì ricco di scontri e polemiche quello di Uomini e Donne che oggi ritrova dame e cavalieri per la seconda parte del Trono Over. Dopo il regalo "hot" di Tina per Gemma Galgani e l'uscita di scena di Jara e Nicola, oggi si riparte con Sossio Aruta. Al centro dello studio si ritorna sulla conoscenza che lui sta avendo con Ida, che al contempo stava conoscendo Riccardo. Maria rivela che stamattina Sossio è passato in albergo da lei per fare colazione e farle un regalino non essendo andata a trovarla a Brescia per il compleanno, ,ma il cavaliere dichiara di non aver trovato la situazione cambiata rispetto all'ultima volta. Lui trova che Ida sia più interessata a Riccardo ma Tina crede il contrario. In effetti la dama rivela di avere dei dubbi su Riccardo dopo aver sentito delle voci non carine nei suoi confronti. Messa alle strette però Ida fa la sua scelta: non se la sente di chiudere con Riccardo così mette da parte Sossio, che si sente preso in giro.

ANNA VS GEMMA: SI RIACCENDE LO SCONTRO PER GIORGIO MANETTI!

La puntata di Uomini e Donne continua poi con Gianni Sperti che nota nel parterre femminile Anna Tedesco. La dama, dopo un duro scontro con l'opinionista e Giorgio Manetti, ha deciso di tornare in studio dopo aver ricevuto le chiamate della redazione e di Tina Cipollari. Gemma Galgani però non apprezza questo ritorno e torna a dichiarare la convinzione che tra Anna e Giorgio ci fosse qualcosa e che la Tedesco fosse gelosa di lei. Tra le due dame in studio riparte un nuovo e acceso scontro senza esclusione di colpi che lascia poi posto a Giorgio Manetti che, al centro dello studio, rivede Maria Gabriella, la nuova dama che sta conoscendo.

© Riproduzione Riservata.