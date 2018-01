VALERIO BRASCHI/ Il vincitore di Masterchef Italia 6 e il sogno di aprire un ristorante

Valerio Braschi: ospite della quinta puntata di Masterchef Italia 7, vincitore della passata edizione. Una grande esperienza in India, poi l’apertura del suo ristorante.

18 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Valerio Braschi a Masterchef 7

Valerio Braschi, vincitore dell’ultima edizione di Masterchef, sarà l’ospite d’onore in questa nuova puntata del coking show di Sky Uno. Il sesto Masterchef italiano è riuscito ad entrare nella storia del programma, per essere il più giovane a vincere l’ambito riconoscimento. Per lui la vittoria è infatti arrivata a soli diciotto anni, inoltre dopo il successo ottenuto a Masterchef grazie alla sua innata passione per la cucina e il grande talento ha iniziato a girare il mondo facendo conoscere la cucina italiana. Nello scorso mese di novembre Valerio Braschi ha infatti presenziato alla Seconda Settimana della Cucina italiana nel mondo che si è svolto in India toccando le più grandi città asiatiche come New Delhi, Calcutta e Mumbai cucinando a quattro mani con la giovane chef Kirti Bhoutika, vincitrice di MasterChef India 2016. Per Valerio Braschi importanti riconoscimenti. È entrato da quest’anno anche nel cast del programma di cucina Rai, la Prova del Cuoco. Lo stesso chef Bruno Barbieri, giudice del talent anche lo scorso anno, gli aveva fatto un’importante offerta di lavoro che però non si è mai concretizzata.

VALERIO BRASCHI: “LA CUCINA È IL PRESENTE E IL FUTURO”

Per lo chef riminese Valerio Braschi, un anno appena concluso di grandi soddisfazioni. Intervistato da Il Resto del Carlino, l’ultimo vincitore del format fa una sorta di bilancio della sua vita nell’ultimo anno e di come l’esperienza a Masterchef 6 lo ha di fatto cambiato: “La partecipazione e la vittoria a Masterchef hanno dato la svolta alla mia vita, cambiandola: ho capito di voler prendere la cucina come un lavoro serio e non come un hobby. Masterchef porta a tirare fuori il meglio di se stessi perché è davvero molto impegnativo: è un’esperienza dalla quale si capisce se la cucina fa per una persona oppure no. Chi esce da lì non è automaticamente un cuoco. Masterchef dà l’opportunità di essere un futuro cuoco: poi tocca a ognuno fare tesoro dell’occasione. Riguardo ai suoi mille impegni, Valerio Braschi ha spiegato di partecipare a molti eventi: “Eventi, consulenze. E tra un po’ comincerò a lavorare in un ristorante. Ho delle alternative tra le quali sceglierò. L’idea di mettersi in proprio la sto valutando. Non so se sarà possibile da subito, ma prima o poi vorrò aprire un mio ristorante. La cucina è il presente e il futuro”.

