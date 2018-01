WOLFMAN/ Su Italia 1 il film con Benicio del Toro e Anthony Hopkins (oggi, 18 gennaio 2018)

Wolfman, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 18 gennaio 2018. Nel cast: Benicio del Toro, Anthony Hopkins ed Emily Blunt, alla regia Joe Johnston. La trama del film nel dettaglio.

18 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Italia 1

NEL CAST BENICIO DEL TORO

Il film Wolfman va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 18 gennaio 2018, alle ore 23.30. Una pellicola drammatica che è stata curata alla regia da Joe Johnston. Il film ripercorre la storia de L'uomo lupo, film del 1941 diretto da George Waggner. Nel cast di Wolfman sono presenti attori di un certo spessore artistico come Benicio del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt, Hugo Weaving, Geraldine Chaplin e Art Malik. Ad interpretare il ruolo dell'uomo lupo, è Benicio de Toro, attore di origini portoricane amato in tutto il mondo e particolarmente noto per alcune sue magistrali interpretazioni, come in Traffic e Che - L'argentino. Per il primo è riuscito ad aggiudicarsi un prestigioso premio Oscar ed un Golden Globe. Nel 2018 sarà al cinema con Avangers: Infinity World e Soldado, diretto da Stefano Sollima, regista italiano noto come regista della nota serie tv Gomorra. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

WOLFMAN, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nel 1891. Il giovane Lawrence Talbot è costretto a tornare a casa in Inghilterra dopo la tragica morte di suo fratello Ben. Quest'ultimo è stato barbaramente sbranato da una bestia misteriosa che si aggira nei boschi adiacenti alla città. Lawrence non si rassegna e inizia ad indagare sulla strana creatura che ha ucciso suo fratello. Decide di chiedere aiuto ad una veggente ma, nel bel mezzo del consulto, la bestia fa la sua apparizione uccidendo tutti i presenti e ferendo gravemente Lawrence. Quest'ultimo, poco dopo l'incidente con la bestia, inizia ad avvertire strani sintomi e la notte stessa si trasforma in un mostruoso lupo. L'indomani suo padre lo rinviene nudo e sporco di sangue e lo fa arrestare. Lawrence viene così rinchiuso all'interno di una struttura di igiene mentale per licantropia. Poco dopo, suo padre va a fargli visita, rivelandogli che anche lui è un lupo mannaro. Si tratta proprio della bestia che ha ucciso Ben ed anni prima anche sua madre.

