ACHILEAS DI GRECIA / Un principe arriva a Beautiful: è il terzogenito di Pavlos e Marie Chantal Miller

Achileas Andreas di Grecia entra a far parte del cast di Beautiful: è il terzogenito di Pavlos, futuro regnante di Grecia se in futuro dovesse tornare la monarchia.

Un nuovo nobile arrivo andrà ad arricchire il cast di Beautiful nelle prossime puntate americane della soap opera. L'annuncio è arrivato direttamente dagli Stati Uniti e il principe in questione è Achileas - Andreas di Grecia, terzogenito di Pavlos e Marie Chantal Miller. Diciassettenne, biondo e dallo sguardo vispo, il ragazzo appare in foto con altri membri del cast tra i quali Rena Sofer (Quinn) e Ashleigh Brewer (Ivy). Da quanto trapela, la sua sarà una piccola parte che potrebbe in qualche modo avere a che fare con gli altri giovani protagonisti della soap anche se le ragioni del suo intervento risultano ancora top secret. Ciò che invece è chiaro è il nome di colei che gli ha permesso di intraprendere questa nuova avventura nel mondo dello spettacolo: in passato, infatti, anche sua zia Theodora ha avuto una parte abbastanza importante, prestando il volto ad Alison Montgomery, la fedele segretaria di Bill Spencer.

Achileas - Andreas di Grecia entrerà a far parte del cast di Beautiful per una piccola parte da guest star. Il nobile rampollo greco non è nuovo a rapporti con il mondo dello spettacolo. In passato, infatti, si esibì ad un galà benefico al fianco di Rita Ora, confermando di avere anche una bella voce. La passione per la moda e la recitazione non è una novità nella sua famiglia: la madre, prima di sposare Pavlos (futuro erede al trono qualora in Grecia dovesse tornare la monarchia), era una modella affermata (sfilò anche per Dolce & Gabbana), facendo anche la disegnatrice per una linea di moda per bambini. Ma la parentela che lo lega a Beautiful è soprattutto quella con zia Theodora di Grecia, un debutto che nel 2011 fece discutere molto a causa delle importanti parentele di quest'ultima: oltre al padre Costantino II che regnò in Grecia fino al 1973, Theodora dispone di due madrine di battesimo più che illustri ovvero Marghrete II di Danimarca e Elisabetta II d'Inghilterra.

