ANGEL DE MIGUEL / Hernando Dos Casas de Il Segreto: "A 19 anni ho rischiato di restare paralizzato"

Angel De Miguel, meglio noto come Hernando Dos Casas della telenovela Il Segreto, ha raccontato al settimanale Grand Hotel alcuni dolorosi particolari del suo passato.

Angel De Miguel è un volto molto noto agli appassionati italiani di soap e telenovelas: è lui, infatti, l'attore spagnolo che presta il volto a Hernando Dos Casas, uno degli indiscussi protagonisti della telenovela Il Segreto. Ma se nella serie di Canale 5 è un uomo dalla vita complicata, soprattutto a causa di diversi guai da lui stesso commessi (non ultimo il tradimento ai danni della moglie Camila), tutto è chiaro al suo intrprete che sa fare tesoro di ogni opportunità che gli viene concessa. A spiegare i motivi per i quali vuole sorridere alla vita è lui stesso nell'ultimo numero del settimanale 'Grand Hotel' in edicola oggi 19 gennaio. L'interprete di Hernando Dos Casas racconta infatti la sua terribile esperienza avuta quando era soltanto un ragazzo e in seguito alla quale ha rischiato di restare paralizzato.

La copertina dell'nuovo numero di 'Grand Hotel' ha come protagonista proprio Angel De Miguel, l'attore di Hernando Dos Casas ne Il Segreto con il titolo 'Sorrido alla vita'. La ragioni di questo suo desiderio di godere al massimo delle opportunità che gli vengono offerte, vengono spiegate dallo stesso interprete: "Sorrido alla vita perché ho rischiato di restare paralizzato. A diciannove anni un incidente mi fece perdere l'uso delle gambe. Oggi sono grato per ogni cosa o persona che attraversa la mia esistenza". Parole estremamente forti, che colpiscono chi si è sempre trovato davanti ad un uomo sorridente e solare nelle interviste da lui rilasciate a Verissimo a Silvia Toffanin. Ma quanto ancora lo vedremo nelle trame de Il Segreto? Il fatto che molti dei personaggi della serie escano spesso di scena per l'uno o per l'altro motivo è purtroppo noto ai fan che nel corso dei prossimi mesi saranno chiamati a dire addio anche al bel e tenebroso Hernando, con tutta la sua complicata famiglia. Ma per l'attore Angel De Miguel si sono aperti in Spagna nuovi progetti lavorativi, tra i quali la fiction 'Servir y proteger'.

