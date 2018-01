ANTONELLA CLERICI / Scade il contratto Rai: "Sogno una nuova vita", lascerà La Prova del Cuoco? (Ieri e Oggi)

Antonella Clerici ripercorrerà la sua straordinaria carriera nel mondo della tv nel talk show di Carlo Conti. Con lei anche l'amico Fabrizio Frizzi. Appuntamento alle 23.00 su Rai3.

19 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Antonella Clerici

Antonella Clerici questa sera sarà ospite nel salotto di Carlo Conti per la quarta puntata di "Ieri e Oggi", il talk show in su Rai Tre che nelle ultime settimane ha ripercorso le carriere dei vip nostrani. In questa occasione, la celebre conduttrice avrà la possibilità di raccontarsi nel corso di una lunga intervista, nella quale ricorderà gli inizi della sua carriera in trasmissioni mai dimenticate dal pubblico come "Dribbling" e "La domenica sportiva", fino alla decisione di approdare in programmi di intrattenimento per tutta la famiglia. Da questa scelta al successo con "La prova del cuoco" il passo è breve, ma a consacrarla arrivano i programmi nella prestigiosa prima serata "Il treno dei desideri", "Adesso sposami", "Il ristorante" e "Ti lascio una canzone". Nel corso del suo intervento nel talk show di Carlo Conti, si parlerà anche dell'avventura di Sanremo nel 2010, dove Antonella Clerici, quarta conduttrice donna della storia del Festival, ha ottenuto un grande successo in termini di share.

"VORREI REGALARMI UNA NUOVA VITA!"

Hanno fatto il giro del web le voci su una presunta uscita di scena di Antonella Clerici, che di recente ha ammesso di volersi prendere una pausa dai suoi numerosissimi impegni televisivi. L'amata conduttrice, infatti, raggiunta dal settimanale Gente ha rivelato di voler ricalcolare, almeno in parte, i suoi incalzanti ritmi sul piccolo schermo: "Vorrei regalarmi una nuova vita, al nord: il mio compagno Vittorio Garrone vive in una tenuta nel basso Piemonte". Lo storico volto de "La prova del cuoco" in occasione dell'intervista realizzata in occasione del suo 54esimo compleanno, ha inoltre ammesso non voler troncare del tutto la sua avventura televisiva e di essere pronta a dare vita a nuovi progetti: "Non significa che voglio smettere di lavorare, solo rallentare. Il contratto con la Rai scadrà nel 2018 e non escludo di valutare altre proposte". In attesa delle sfide della prossima stagione televisiva, la bionda conduttrice si prepara a prendere le redini della prima edizione di Sanremo Young, spin-off della celebre kermesse in onda a partire dal prossimo febbraio.

