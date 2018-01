ASCOLTI TV/ 18 gennaio 2018: Don Matteo 11 vince, ma cala dopo il debutto

Nella prima serata di giovedì 18 gennaio la fiction "Don Matteo 11", in onda su Rai 1, ha conquistato 6.906.000 spettatori pari al 28.7% di share.

19 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Don Matteo 11, su Rai 1

La prima serata di giovedì 18 gennaio è stata vinta dal nuovo appuntamento con “Don Matteo 11”, in onda su Rai 1. La storica e fortunata fiction con Terence Hill ha conquistato 6.906.000 spettatori pari al 28.7% di share. Nel dettaglio il primo episodio è stato viso da 7.424.000 spettatori pari al 27.6% di share, mentre il secondo da 6.508.000 spettatori pari al 29.7% di share. L’undicesima stagione di “Don Matteo” ha registrato un calo rispetto al debutto della settimana scorsa, che aveva conquistato 7.632.000 spettatori pari al 31.6% di share. Su Rai 2 la nuova puntata di “Le Spose di Costantino” ha interessato 912.000 spettatori pari al 3.5% di share. L’appuntamento con “”M” di Michele Santoro, su Rai 3, ha raccolto davanti al video 997.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Per quanto riguarda le reti Rai, la fascia dell’access prime time è stata conquista da “I Soliti Ignoti – Il Ritorno”, in onda su Rai 1, che ha ottenuto 5.367.000 spettatori con il 20.5% di share.

ASCOLTI RETI MEDIASET

Per quanto riguarda le reti Mediaset, su Canale 5 il film di Checco Zalone “Cado dalle Nubi” ha raccolto davanti al video 3.347.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Italia 1 il film “Thor” con Chris Hemsowdth ha intrattenuto 1.566.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Rete 4 la puntata di “Quinta Colonna” con ospite Silvio Berlusconi ha totalizzato 752.000 spettatori con il 3.8% di share. Buon risultato su La7 per Piazza Pulita di Formigli che ha registrato 980.000 spettatori con uno share del 5.1%. Su Sky Uno la nuova puntata della settima stagione di Master Chef ha segnato 1.020.000 spettatori con il 3.8% nel primo episodio, e 877.000 spettatori con il 4.2% nel secondo episodio. Come sempre la fascia pomeridiana è stata dominata da Barbara D’Urso su Canale 5: “Pomeriggio Cinque” ha fatto compagnia a 2.181.000 spettatori con il 18.5% nella prima parte, a 2.454.000 spettatori con il 18.1% nella seconda parte, e a 2.552.000 spettatori con il 16.5% nella parte finale.

© Riproduzione Riservata.