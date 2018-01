Aida Yespica/ La showgirl venezuelana fra i giudici dello show di Paola Perego (Superbrain)

Aida Yespica questa sera sarà nella giuria dello show di Paola Perego, dove affiancherà Amadeus e Roberto Giacobbo. Appuntamento su Rai Uno alle 21.25 (Superbrain)

19 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Aida Yespica

Nel parterre di vip che questa sera giudicherà le menti geniali di Superbrain ci sarà Aida Yespica, che per il secondo appuntamento del fortunato format di Rai Uno sarà affiancata da Amadeus e Roberto Giacobbo. L'ex gieffina, infatti, dovrà osservare attentamente le esibizioni dei cinque protagonisti e, dalla sua postazione nel parterre, dovrà dare a ognuno un punteggio da 1 a 10. Il suo voto, che si sommerà a quello degli altri giurati, verrà poi sommato alla valutazione del pubblico, il cui risultato, in conclusione della serata, decreterà il vincitore del secondo appuntamento. Aida Yespica torna in tv questa sera dopo il successo ottenuto nella casa del Grande Fratello Vip 2, dove ha partecipato in veste di concorrente conquistando la quarta posizione in classifica. Questa sera prenderà il posto che la scorsa settimana è stato di Valeria Marini e avrà la possibilità di calarsi per la prima voltanei panni del giurato. Come se la caverà la showgirl venezuelana alle prese con le super menti?

IN BARCA CON GIANLUCA VACCHI

Reduce da una stagione televisiva ricca di successi, Aida Yespica si prepara a tornare in tv con la seconda puntata delle Supermenti, dove parteciperà nelle vesti di giurato per giudicare i cinque protagonisti della puntata. Di recente, l'ex gieffina ha infiammato le pagine del gossip a causa della festa in bikini sulla barca di Gianluca Vacchi, dove ha partecipato insieme a suo figlio Aron e ad altri ospiti della celebre web star; ma al centro delle cronache rosa vi è di certo la sua tormentata vita sentimentale, che l'ha vista al centro di un singolare triangolo amoroso proprio nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Proprio nella casa di Cinecittà, infatti, la modella venezuelana ha avuto una liaison con Jeremias Rodriguez, in seguito alla quale il suo fidanzato, l'imprenditore Geppy Lama, ha scelto di troncare la loro relazione. Superata la crisi, i due si sono ritrovati con la conclusione del reality, ma la loro relazione, complice il lungo periodo di separazione, è naufragata poche settimane dopo.

