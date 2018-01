Al Bano Carrisi/ "Il figlio di un contadino e la figlia di due star di Hollywood" (L'Intervista)

Al Bano Carrisi a L'Intervista di Maurizio Costanzo confessa: "Romina Power? La nostra era una favola! Non volevo perdermi neppure un minuto con lei".

Al Bano Carrisi a L'Intervista

Al Bano e Romina rappresentano la perfetta favola d'amore italiana. Lui nato in Salento con la semplicità nel cuore, lei arrivata nel nostro belpaese dall'America, con un cognome importante ed un padre che ha fatto sognare intere generazioni. Poi i due si sono incontrati e nonostante la grande differenza culturale, si sono pazzamente innamorati fino a sposarsi e mettere in piedi una bellissima famiglia composta da quattro figli. Una bella storia, per certi aspetti decisamente incredibile. Al Bano ne è consapevole e così, durante L'intervista di ieri sera, racconta dettagli di quella che potrebbe essere considerata la storia "perfetta" della musica italiana. "il figlio di un contadino e la figlia di due star di Hollywood", ricorda lui, evidenziato l'aspetto più particolare di questo amore. Diversi e innamorati, dal principio hanno dovuto fare i conti anche con le rispettive famiglie, che scoraggiavano questo amore. Poi il matrimonio, i figli, il divorzio e la drammatica scomparsa del nulla di Ylenia ed oggi vige: "un rispetto che va oltre l'amore". Il pubblico li vuole ancora insieme e non solo sopra un palco… (Aggiornamento di Valentina Gambino)

"Romina? Una favola!"

Una bellissima intervista quella rilasciata da Al Bano Carrisi a Maurizio Costanzo nella prima puntata del suo show in seconda serata. Il cantante di Cellino San Marco si è emozionato ripercorrendo i suoi 53 anni di carriera nel mondo della musica, fatti di gioie e dolori. Belle le parole spese per Romina Power e per la loro storia d'amore, da lui definita come una favola: "Fosse durata un giorno, una settimana, un anno, io di Romina, di questa storia non volevo perdermene neppure un minuto" ha confessato Al Bano, che ha svelato ancora a Maurizio Costanzo come dal loro primo incontro è poi nato l'amore: "Durante pause del film non amavo stare in mezzo a tanta gente - spiega Carrisi - Era ancora troppo presto, era la prima esperienza che avevo nel campo. In quel contesto, vedevo Romina altrettanto in disparte, che faceva la maglia, scriveva, leggeva: mi ha affascinato questo mondo fatto di silenzi, era intelligentemente appartata".

DAL GRANDE AMORE ALLA ROTTURA: ECCO COSA È CAMBIATO

Gli ultimi tre giorni di riprese sono fatti di "abbracci e baci affettuosi", poi, al quarto giorno, Romina si raffredda e distacca. Al Bano non comprende ma se ne fa una ragione: "Mi dicevo: forse sono fatti così gli americani..."“. Tutto cambia l'anno dopo, quando riceve proprio la telefonata di Romina che, da Los Angeles, sarebbe tornata a Roma: "Da lì ci siamo rivisti e sono nati quattro figli" ha aggiunto il cantante. Anni bellissimi quelli con la Power, conclusi nel 1999 quando i due hanno annunciato la loro rottura. "Io ho preso quella decisione dopo 8 anni che si è provato in tutti i modi di salvare questa unione" ha poi ammesso Al Bano, facendo comprendere che qualcosa si era sgretolato da parte della Power.

