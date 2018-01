Alain Delon, “Voglio morire con il mio cane”/ “Se mi sopravvive, abbattetelo”: bufera social, amore o egoismo?

Alain Delon: “Voglio morire con il mio cane. Se mi sopravvive, abbattetelo”. Bufera sui social: è amore o egoismo? Le ultime notizie sull'attore, le cui dichiarazioni fanno discutere

19 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Alain Delon

Chi ha un cane sa quanto sia doloroso separarsene. Non devono sorprendere allora le parole di Alain Delon, che ha dichiarato di volerlo con sé anche nella tomba. Lo ha fatto nell'intervista alla rivista Paris Match, a cui l'attore ha aperto le porte della sua dimora di campagna. Non si separa mai dal suo Loubo, giovane esemplare di pastore belga Mailnois. E non ha intenzione di farlo neppure dopo la morte, al punto tale che se morisse lui prima del suo amico a quattro zampe, farebbe praticare l'eutanasia per portarlo con sé. Amore estremo o puro egoismo? Il dibattito è acceso sui social. Alain Delon ha spiegato di aver dato disposizione affinché il cane possa accompagnarlo in caso di sua morte, un'eventualità possibile evidentemente solo con l'uccisione del cane. «Quello che so è che non lo lascerò da solo», ha dichiarato l'attore 82enne. Poi ha precisato: «Se dovesse morire prima di me, cosa che spero, non ne prenderò più altri. Se morirò io prima di lui, chiederò al veterinario di lasciarci andare insieme. Gli farà una iniezione letale in modo che se ne vada tra le mie braccia. Preferisco così piuttosto che sapere che morirà sulla mia tomba con tanta sofferenza».

ALAIN DELON E IL CANE LOUBO: DIBATTITO SUI SOCIAL

Le dichiarazioni di Alain Delon hanno indignato alcuni lettori della rivista Paris Match e poi tutti coloro che ne sono venuti a conoscenza attraverso i social. Un delirio di onnipotenza dell'attore o quelle dichiarazioni sono frutto dell'amore estremo che prova per il suo Loubo? Delon vive ormai da solo con il cane e con un gatto di nome Douchy in una villa nella foresta della Valle della Loira. I figli Anthony Alain-Fabien e Anouchka vivono lontani, quindi la compagnia dei due animali è fondamentale per l'attore, che aveva meditato anche il suicidio per una depressione latente. In vita sua peraltro ha avuto ben 50 cani. Ora che l'età avanza Alain Delon ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione per farsi seppellire nella cappella della sua tenuta, dove riposano già 35 cani. Ha pensato allora anche a Loubo, che considera il “cane della sua vita” e che ama “come un bambino”.

