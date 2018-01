Alessia Marcuzzi e il paranormale/ Isola dei Famosi 2018 piena di mistero

Alessia Marcuzzi, conduttrice dell'Isola dei Famosi 2018, punta sul paranormale, mistero per allietare il lunedì sera dei telespettatori di Canale 5. Craig Warwick e Giucas Casella favoriti?

19 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Alessia Marcuzzi, Mara Venier e Daniele Bossari all'Isola dei Famosi 2018

L'Isola dei Famosi, edizione 2018, apre ufficialmente i battenti a partire da lunedì 22 gennaio 2018 su Canale 5 con la confermatissima conduzione di Alessia Marcuzzi e la presenza in studio di Daniele Bossari (vincitore della seconda stagione del Grande Fratello Vip) e Mara Venier in qualità di osservatori speciali. Stefano De Martino, invece, è già sbarcato in Honduras per ricoprire il ruolo di inviato. I 18 naufraghi non dovranno solo cimentarsi in prove di sopravvivenza per la ricerca di cibo e ricompense per facilitare il percorso di gara ma anche fronteggiare le insidie di una vera e propria scatola misteriosa, preparata per ogni singolo concorrente in base alle proprie paure e fobie. E' la stessa padrona di casa a svelare il nuovo corso dell'adventure game: "E' una delle novità di quest'anno, e tra i naufraghi infatti c'è anche chi ha a che fare con il mistero e i fenomeni paranormali". Il sensitivo Craig Warwick ed il mago Giucas Casella potrebbero condizionare, con i loro poteri, la vita dei neo isolani: "Ogni Isola è diversa dall'altra e imprevedibile per il suo svolgimento quest'anno abbiamo cercato dei naufraghi disposti a mettersi in gioco anche nel più profondo, ma sarà comunque un'edizione divertente che spiazzerà i telespettatori, un'isola rock"

ISOLA DEI FAMOSI 2018: STEFANO DE MARTINO INVIATO 'INGOMBRANTE'

Stefano De Martino (che ha lasciato temporaneamente il doppio ruolo di supporter durante il daytime su Real Time e ballerino professionista ad Amici) è l'inviato dell'Isola dei Famosi 2018. Oltre a raccontare le avventure giornaliere dei nuovi naufraghi, essere il garante nelle prove settimanali per l'assegnazione del cibo e della collana del leader, quest'anno, girerà in spiaggia con una telecamera nascosta raccogliendo segreti, confessioni inediti da utilizzare, nel momento giusto, come prova schiacciante durante discussioni o imprevedibili alleanze. I vip, spogliati di tutto, affronteranno un’avventura che li porterà a contatto con istinti e paure primordiali, con momenti veri ed emozionanti, con la solitudine e con una convivenza messa a dura prova anche da avvenimenti inspiegabili e concorrenti misteriosi. Il cast della nuova edizione dell'adventure game di Canale 5 è formato da Bianca Atzei, Cecilia Capriotti, Giucas Casella, Francesca Cipriani, Paola Di Benedetto, Marco Ferri, Nino Formicola, Eva Henger, Jonathan Kashanian, Alessia Mancini, Francesco Monte, Filippo Nardi, Chiara Nasti, Amaurys Perez, Rosa Perrotta, Nadia Rinaldi e Craig Warwick. A loro si aggiungerà un diciottesimo concorrente, scelto, attraverso il televoto, tra Deianira Marzano (social influencer), Franco Terlizzi (ex pugile, personal trainer) Valerio Schiavone (Regista teatrale, insegnante), finalisti di #SarannoIsolani.

