Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri/ Baci hot per le strade di Roma e notte in albergo per la coppia

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri continuano a regalare soddisfazioni ai fan tra carezze, baci in strada e notti in albergo, le nuove foto confermano il loro grande amore

19 gennaio 2018 Hedda Hopper

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri

Ambra Angiolini e Massimilino Allegri formano sicuramente la coppia dell'anno. Per settimane ci siamo chiesti se la loro fosse solo una storia estiva che sarebbe andata via con i primi venti e invece non è così. I due continuano a stare insieme e regalare delle vere e proprie emozioni al pubblico che li ama e li segue sin dalla loro prima foto insieme. La coppia si divide tra lavoro e famiglia e non ha intenzione di rinunciare a niente, nemmeno allo stare insieme, e quindi ogni occasione è quella giusta per rincorrersi e incontrarsi e lo stesso è successo nei giorni scorsi ma, questa volta, a favore dei paparazzi di Oggi. Proprio il settimanale ha pubblicato gli scatti romani rubati alla coppia che si lascia andare a bollenti baci per le strade di Roma prima di passare la notte insieme in un hotel vicino a Villa Borghese. Giornate movimentate per la coppia e anche per i loro fan lieti di sapere che le cose vanno benissimo anche se una convivenza al momento non sembra possibile per via dei rispettivi impegni.

NOTTI DI PASSIONE PER LA COPPIA

Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, Massimiliano Allegri, finita la sessione di allenamento con la Juventus, si è precipitato a Cerveteri, dove Ambra ha trascorso alcuni giorni con la famiglia. L'allenatore ha passato con la famiglia della fidanzata qualche ora prima di farsi accompagnatore della bella attrice pronta per raggiungere Roma e il teatro Eliseo, dove lei era in scena con La guerra dei Roses. I due si sono salutati con una serie di passionali baci e poi lui si è ritirato in un albergo dove ha atteso con ansia l'arrivo di Ambra Angiolini per concludere in bellezza questa piccola fuga d'amore prima di tornare con i piedi per terra e riprendere le loro frenetiche vite.

© Riproduzione Riservata.