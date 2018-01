Amici 17 Ed.2018/ Black Soul Trio a rischio eliminazione: ultima chance per la band!

Amici 17 , anticipazioni 19 gennaio 2018: Black Soul Trio a rischio eliminazione! Carlo Di Francesco li avverte: per loro un'ultima chance nella scuola?

19 gennaio 2018 Anna Montesano

Black Soul Trio, Amici 17

Torna anche oggi il doppio appuntamento con Amici di Maria De Filippi, prima su Real Time a partire dalle 13.50, poi su Canale 5 con "Aspettando il serale". Si mettono male le cose per i Black Soul Trio nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Qualche giorno fa, Rudy Zerbi ha avvertito Matteo, leader della band, che in settimana Carlo Di Francesco avrebbe voluto rivederli e fare due chiacchiere con tutti gli elementi del gruppo. Ieri è finalmente arrivato questo incontro e il professore di canto ha avvisato Matteo e i Black Soul Trio che la loro permanenza nella scuola è fortemente a rischio: "Non avete un'identità musicale, o meglio l'avete persa una settimana dopo il vostro ingresso nella scuola. Così come stanno le cose non vi salverei in proposta di eliminazione" ammette alla band Carlo Di Francesco.

LA GARA INEDITI TRA EINAR E NICOLE: CHI VINCERÀ?

Matteo conferma e dichiara che effettivamente già una settimana dopo il suo ingresso nella scuola qualcosa è andato perso e questa ammissione, affiancata alla grande confusione che il cantante ammette di avere al momento, non migliora la sua situazione agli occhi di Di Francesco, mettendoli maggiormente a rischio. Nella puntata di oggi di Amici su Real Time non mancheranno anche le emozioni e le prove per i ragazzi della scuola: tante le prove per i ballerini ma anche le soddisfazioni, così come è accaduto per Lauren che ha colpito la maestra Titova che ha scelto proprio lei per intraprendere un percorso più 'latino', affidandole una coreografia che vedremo sabato nel corso della nuova diretta. Si attende ancora l'esito dell'esame dei ragazzi espulsi la scorsa settimana, così come quello della nuova sfida di inediti che vede Einar contro Nicole: quale tra i due singoli sarà il più apprezzato dal pubblico di Amici? Lo scopriremo sabato prossimo nel corso della nuova diretta su Canale 5.

© Riproduzione Riservata.