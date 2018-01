BEAUTIFUL / Steffy fa un passo indietro: Thomas può tornare alla Forrester? (Anticipazioni 19 gennaio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 19 gennaio 2018: Steffy è dispiaciuta per l'allontamento di Thomas e cerca di trovare una soluzione al problema. Intanto tra lui e Sally...

19 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

L'avventura di Thomas alla Forrester Creations è davvero finita? Come i telespettatori di Beautiful già sanno, Ridge non ha perdonato al figlio l'aiuto economico da lui dato alla Spectra Fashions, colpevole di avere rubato la collezione alla casa di moda rivale. Anche Steffy ha supportato il padre in questa sua decisione, convinta che il fratello abbia commesso un grave errore infatuandosi della rossa stilista. Ma si sa, il rapporto tra i due figli di Taylor è sempre stato uno dei punti fermi della soap americana, anche se negli ultimi tempi non è più quello di un tempo. E dunque Steffy non potrà pensare che il suo 'migliore amico' con il quale si è sempre confidata su tutti i suoi problemi, sia ora stato allontanato dalla sua stessa famiglia. È vero che ha commesso un grave errore ma è altrettanto vero che fa ancora in tempo a rimediare e a riprendersi il denaro che ha così generosamente donato a Sally. Questa convinzione e il desiderio di appianare le divergenze con Thomas, indurranno Steffy a cercare un nuovo confronto con tutti i suoi familiari...

Beautiful: una seconda chance per Thomas?

Nella puntata di Beautiful di oggi pomeriggio, Steffy chiederà ai suoi familiari di riunirsi per discutere della situazione di Thomas e cercare di trovare una soluzione per farlo tornare alla Forrester Creations. Le sue intenzioni saranno chiare, ma potremo dire la stessa cosa per Ridge e compagni? Ignaro degli ultimi sviluppi e del desiderio della sorella, il giovane stilista non sembrerà affatto preoccupato della situazione. Al contrario, vivrà la sua relazione con Sally con grande serenità, convinto che sia giusto essere felice nonostante il parere contrario della sua famiglia. I Tally sembreranno essere davvero innamorati, motivo per cui sarà meglio non perdere di vista qualsiasi sviluppo del caso. A Thomas verrà presto chiesto di fare una scelta? E se sì, sarà l'amore o la sua ricca e complicata famiglia con lavoro al seguito?

