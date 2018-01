BELEN RODRIGUEZ/ Tutti i suoi uomini si somigliano? Andrea Iannone non ci sta... (Foto)

Andrea Iannone ha detto la sua su Instagram, rispondendo a coloro che lo accusano di essere troppo somigliante a Fabrizio Corona, ex di Belen Rodriguez.

19 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

È un periodo di grandi novità per Belen Rodriguez e il suo fidanzato Andrea Iannone, che a breve si trasferiranno a Lugano, in Svizzera. La coppi ha infatti trovato la casa dei suoi sogni in riva al lago, luogo perfetto per crescere il piccolo Santiago, dove potrà godere di aria pulita e spazi ampi. A dare ulteriore conferma sul momento felice della coppia, sono arrivate diverse interviste rilasciate dai protagonisti indiscussi del gossip nostrano, di cui l'ultima nel settimanale Chi. In essa Andrea Iannone ha parlato dei progetti per il futuro insieme a Belen, precisando che è ancora prematuro parlare di matrimonio in quanto, dettaglio da non dimenticare, la modella argentina non ha ancora definitivamente divorziato da Stefano De Martino. Se negli ultimi giorni era stata la Rodriguez a prendere la difesa del suo compagno, accusato di non concentrarsi abbastanza sul suo lavoro, ora invece i ruoli sono invertiti. Scopriamo di seguito perché...

Andrea Iannone scende in difesa di Belen Rodriguez

Qualche giorno fa una foto di Andrea Iannone pubblicata su Instagram aveva sorpreso i fan del pilota, che avevano visto in lui una sorprendente somiglianza con Fabrizio Corona, un tempo fidanzato con Belen Rodriguez. Il fatto era stato notato anche in passato, ma allora era stato Stefano De Martino ad essere additato come sosia dell'ex re dei paparazzi. Per quanto riguarda lo scatto che vede protagonista il pilota di Vasto, egli appare immortalato dopo un allenamento di pugilato, con le mani insanguinate, ricordando in tutto e per tutto una vecchia foto di Corona sulla copertina del settimanale Chi. Alle tante critiche che sono apparse nella suo profilo Instagram, Iannone ha deciso di rispondere scrivendo quanto segue: "Questo dimostra la coerenza di Belen". Una frase che farebbe bene a prendere seriamente? Clicca qui per vedere la foto della discordia e leggere i commenti dei followers.

© Riproduzione Riservata.