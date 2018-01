Barbara D'Urso, Dottoressa Giò/ Patrick Dempsey nel cast?

Barbara D'Urso e Patrick Dempsey di Grey's Anatomy potrebbero recitare assieme nella nuova stagione de La Dottoressa Giò. Scelta anche la location: la Costiera Amalfitana

19 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Barbara D'Urso in Dottoressa Gio'

Barbara D'Urso indosserà nuovamente i panni della Dottoressa Gio'. Il settimanale Spy, in edicola questa settimana, ipotizza che la conduttrice, impegnatissima nella conduzione di Domenica Live e Pomeriggio 5, potrebbe tornare già sul set a partire dal prossimo giugno ("Si tornerò a fare la dottoressa Giò perchè è da anni che me lo chiedono tutti. Stiamo già scrivendo la sceneggiatura. Sono molto legata a questo personaggio, lei è dolce, ma allo stesso tempo energica e risolutiva" aveva dichiarato a Tvblog, lo scorso settembre). Scelta anche la location dei nuovi episodi della fiction, Amalfi e l'ospedale cittadino. Al fianco della presentatrice, tre partner maschili tra cui l'ex volto di Grey's Anatomy, Patrick Dempsey, volto molto amato dal pubblico italiano (che l'ha applaudito, qualche tempo fa, come ospite di C'è posta per te e quarto giudice al serale di Amici). La D'Urso ed il collega si sarebbero conosciuti, quest'estate, ad Ischia, nel corso di una kermesse cinematografica. L'attore americano era in Italia per girare i nuovi spot di una nota compagnia telefonica di cui è testimonial. Nel corso della serata, l'ex Derek Shepherd della serie statunitense sarebbe rimasto letteralmente folgorato dalla carica ed energia di Barbara da accettare, immediatamente, il ruolo di co-protagonista.

BARBARA D'URSO E' LA DOTTORESSSA GIO'

La Dottoressa Gio' è una fiction, andata in onda su Rete 4, per due stagioni (dal 1997 al 1998 per cinque episodi a produzione) con protagonista Barbara D'Urso che interpreta una tenace ginecologa che lavora in un ospedale romano, una donna ricca di valori che ha sacrificato tutto per i propri piccoli pazienti. Al suo fianco, un cast di attori molto variegato con Sabina Stilo, Fabio Testi, Filippo Nigro, Flavio Bucci, Paki Valente, e Paolo Calissano. Proprio quest'anno, la serie (replicata, nel 2017, su Retecapri) festeggia il ventennale dalla messa in onda dell'ultima puntata. La conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio 5 è legatissimo a questo ruolo: nelle sue trasmissioni, si cala, spesso, nei panni di 'medico' durante i collegamenti e le interviste con protagonisti neonati o bambini in età prescolare. Recentemente, Barbara ha preso parte, con un cameo, al film Il Vegetale di Gennaro Nunziante con Fabio Rovazzi e Luca Zingaretti: "E’ un film Disney. Mi ha chiamato il regista Gennaro Nunziante per fare un cameo divertente e ho accettato. Interpreto me stessa in una chiave assolutamente autoironica. Un po’ come avevo fatto tempo fa con i The Jackal in un video girato per il web che ha superato 4 milioni di visualizzazioni" (fonte Tv Sorrisi e Canzoni). Prove tecniche di un ritorno, a tempo pieno, alla recitazione?

© Riproduzione Riservata.