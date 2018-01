CARNE TREMULA/ Su Cielo il film con Penelope Cruz (oggi, 19 gennaio 2018)

Carne tremula, il film in onda su Cielo oggi, venerdì 19 gennaio 2018. Nel cast: Penelope Cruz e Francesca Neri e Liberto Rabal, alla regia Pedro Almodovar. Il dettaglio della trama.

il film drammatico in prima serata su Cielo

NEL CAST ANCHE PENELOPE CRUZ

Carne tremula, il film in onda su Cielo oggi, venerdì 19 gennaio 2018 alle ore 21.15. Una pellicola drammatica del 1997 che è stata affidata la regia di Pedro Almodovar e annovera nel suo cast alcuni volti noti del cinema italiano ed internazionale come Penelope Cruz e Francesca Neri, affiancata da Liberto Rabal, Javier Bardem, Angela Molina e Pilar Bardem. Una giovanissima Penelope Cruz, in Carne Tremula, interpreta il personaggio secondario di Isabel Plaza Caballero. L'attrice spagnola classe 1974, è una delle interpreti cinematografiche spagnole più note ed amate in tutto il mondo. Ha spesso collaborato anche con registi ed attori italiani, come nel caso di Non ti muovere, film diretto ed interpretato da Sergio Castellitto. Nel 2017 ha preso parte alle riprese di Assassinio sull'Orient Express, pellicola uscita nei cinema italiani nel corso dell'ultima settimana del 2017. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CARNE TREMULA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Victor Plaza è un giovane di vent'anni con cui la vita non è stata affatto clemente. Ritrovato su un bus appena nato, Victor non ha mai conosciuto sua madre. Nelle prime scene del film il ragazzo fa visita ad Helena, donna più grande di lui con cui ha avuto una relazione fugace pochi mesi prima. Proprio in quel frangente la donna attende l'arrivo di uno spacciatore e, per il suo bene, cerca in tutti i modi di allontanare Victor. Quest'ultimo reagisce in maniera violenta al rifiuto di Helena e ne nasce un violento litigio le cui urla spingono una vicina della donna a chiamare la polizia. Quando i poliziotti arrivano sul posto, nella confusione generale, uno dei due agenti viene colpito da un colpo di pistola vagante. Dell'accaduto viene incolpato il povero Victor ( che in realtà è innocente), costretto a sei anni di reclusione. Scontata la pena detentiva torna il libertà ed inizia a frequentare la moglie del poliziotto che aveva inavvertitamente esploso il colpo. Instaura poi anche una relazione con Helena, che nel frattempo ha sposato il poliziotto ferito nella colluttazione di sei anni prima.

