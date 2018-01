Carlo Cracco e Rosa Fanti sposi/ Matrimonio vip a Milano: Lapo Elkann testimone dello chef

Carlo Cracco e Rosa Fanti sposi, matrimonio vip a Milano: Lapo Elkann testimone dello chef, presente anche la conduttrice Camila Raznovich, amica della coppia.

19 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Carlo Cracco e Rosa Fanti sposi (Foto: da Instagram)

Carlo Cracco ha sposato Rosa Fanti: lo chef stellato ha detto sì davanti al sindaco Giuseppe Sala. Il matrimonio è stato celebrato a Palazzo Reale, a Milano. Una cerimonia blindatissima e con poche decine di invitati, ma hanno partecipato anche alcuni vip, come la conduttrice Camila Raznovich e Lapo Elkann che ha fatto da testimone allo sposo. «È una bellissima giornata, auguro agli sposi tutta la felicità del mondo, oltre ad essere amici siamo anche partner e stiamo facendo grandi cose insieme», ha dichiarato Elkann quando è arrivato. Il testimone della sposa è stato invece il fratello. Abito bianco tempestato di cristalli, con spacco generoso e décolleté oro per lei: così si è presentata Rosa Fanti davanti al suo Carlo Cracco. Non è mancato un piccolo inconveniente: lo ha svelato La Repubblica. Quando i due sposi sono giunti a Palazzo Reale e sono poi scesi dall'auto, una delle loro guardie del corpo ha calpestato lo strascico di Rosa, creando un po' di imbarazzo, ma Cracco è subito intervenuto in soccorso della sposa, quindi tutto si è risolto per il meglio.

CARLO CRACCO E ROSA FANTI SPOSI: LE REAZIONI DOPO LA CERIMONIA

«È stata una cerimonia scherzosa e leggera. Ho sottolineato come Carlo e Rosa siano dei veri protagonisti della Milano di oggi», questo il commento del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo aver celebrato le nozze di Cracco. «È una persona da conoscere, altrimenti non si percepisce la sua umanità», ha aggiunto il primo cittadino. Il celebre chef ha detto sì, dunque, alla sua storica compagna, nella sua vita da quasi dieci anni. La prima foto da marito e moglie è stata condivisa via social dal profilo di Garage Italia, il locale appena aperto dallo chef con il testimone Lapo Elkann. Si tratta di un bel ritratto di famiglia allargata: in posa con gli sposi i due figli della coppia, i due figli della coppia, Pietro di 5 anni e Cesare di 3, e le due ragazze, Sveva di 15 anni e Irene di 11, nate dal primo matrimonio di Carlo Cracco. I due sposi avrebbero voluto tenere riservata la cerimonia, ma a dicembre la notizia è diventata pubblica. E ora è tutto pronto per la festa nel bistrot milanese dell'ex giudice di Masterchef. Per una volta non sarà in cucina, seduto al tavolo d'onore.

