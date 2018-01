DAMIANO CARRARA/ Lo chef lucchese alla ricerca delle migliori pasticcerie d’Italia (Junior Bake Off Italia)

Lo chef Damiano Carrara è tra i protagonisti della semifinale di Junior Bake Off Italia, il baby cooking show giunto alla terza stagione, in onda questa sera su Real Time.

19 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Damiano Carrara

Questa sera, venerdì 19 gennaio 2018, su Real Time va in onda la semifinale della terza stagione di “Junior Bake Off Italia”. In giuria ritroviamo lo chef Damiano Carrara. Il pasticcere lucchese è ormai uno dei volti più amati di Real Time, dopo aver preso il posto di Antonio Lamberto Martino sia nella versione senior che in quella junior di Bake Off Italia. Il 26 gennaio si concluderà la Junior Bake Off, ma le fan del bel Damiano non dovranno aspettare molto per rivederlo in tv. Il 2 febbraio, infatti, Damiano Carrara sarà di nuovo al fianco di Katia Follesa in “Cake Star: pasticcerie in sfida”, in onda su Real Time alle 21.10. I due, nei panni di giudici esigenti, si recheranno nelle pasticcerie più rinomate d’Italia. Il viaggio alla ricerca delle migliori pasticcerie d’Italia toccherà Torino, Lucca, Bari, Catania, Bologna, Verona, Cagliari e Napoli. Nei giorni scorsi Damiana Carraera e Katia Follesa erano a Bologna, come documentato dallo chef su Instagram con una foto della strana coppia in sella a una bici per le vie della città.

CAKE STAR DAL 2 FEBBRAIO SU REAL TIME

In ogni puntata di “Cake Star: pasticcerie in sfida” tre pasticceri si sfideranno per conquistare il palato dei due giudici e dei loro stessi avversari con un punteggio da 0 a 5 stelle. Ogni pasticciere verrà valutato per la pasticceria, il cabaret delle paste e il “pezzo forte”. I due contendenti che avranno preso il maggior numero di stelle accederanno al duello finale. Il vincitore si aggiudicherà il titolo di miglior pasticceria della città e un premio in denaro di 2.000 euro. In attesa della finale di "Junior Bake Off" e dell’inizio di "Cake star", domenica 21 gennaio Damiano Carrara sarà ospite al Sigep 2018, il Salone della gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e caffè, in scena alla Fiera di Rimini.

#CakeStar bellissima #Bologna! @katioska76 Un post condiviso da Chef Damiano Carrara (@chefdamianocarrara) in data: Gen 18, 2018 at 4:12 PST

© Riproduzione Riservata.