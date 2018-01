Davide Rossi/ Il figlio di Vasco rischia processo: causò un incidente e non prestò soccorso

19 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Davide Rossi, figlio di Vasco

Il figlio di Vasco Rossi rischia di finire sotto processo: la procura di Roma contesta nei suoi confronti i reati di lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale. La vicenda risale al settembre del 2016, quando Davide Rossi, primo figlio del “Blasco”, provocò un incidente automobilistico nella zona della Balduina. Anziché soccorrere le vittime si allontanò. Ora il pm Santina Lionetti ha chiuso le indagini a carico del figlio di Vasco Rossi e di Simone Spadano, che si trovava in auto con lui. Per quest'ultimo, difeso dall'avvocato Fabrizio Consiglio, l'accusa è di favoreggiamento. Davide Rossi era a bordo della sua Audi quando, all'altezza dell'incrocio tra via Donato e via Galimberti, «procedendo a velocità elevata - come riportato nel capo di imputazione - non arrestandosi al segnale di stop» ha urtato un'auto su cui viaggiavano due donne che riportarono ferite guaribili in oltre 40 giorni. Dopo l'incidente il figlio di Vasco Rossi «non ottemperava all'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite, allontanandosi dal luogo dell'incidente subito dopo l'urto». A Simone Spadano, accusato di favoreggiamento, viene contestato di aver aiutato il figlio di Vasco Rossi «ad eludere le indagini dichiarando di essere stato lui al volante dell'autovettura e il responsabile del sinistro stradale sottoscrivendo il modulo di constatazione amichevole di incidente».

Solo qualche mese fa Davide Rossi aveva parlato per la prima volta in tv del suo rapporto col padre Vasco. Il giovane 31enne è nato da una relazione tra il rocker di Zocca e una delle sue fan nel periodo della cosiddetta “vita spericolata”. Cresciuto con la mamma fino a quando il padre non lo ha riconosciuto, il primo figlio del “Blasco” fu ospite di Domenica Live. «Da allora papà c’è sempre stato. Mi ha sempre dato un sacco di consigli e mi è stato molto vicino. Ma ora che sono genitore mi sono reso conto di molte cose», raccontò Davide Rossi nello studio di Barbara d'Urso. Alla conduttrice svelò ad esempio la sua reazione dopo aver scoperto che sarebbe diventato papà: «Ho chiamato mio padre e gli ho detto: papà aspetto un bimbo. E mo? E lui mi ha detto: adesso devi prenderti le tue responsabilità, vedrai cosa vuol dire fare il padre. Questa cosa all’inizio mi ha spiazzato, ma ora che Romeo è nella mia vita sono una persona nuova».

