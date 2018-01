Domenico Vs Anna Maria/ Lite a Uomini e Donne, il cavaliere del trono over sbotta: "È una caldaia vecchia"

Uomini e Donne, chi è Domenico, il nuovo cavaliere del Trono Over? Lite in studio con Anna Maria: "Sei una caldaia vecchia" e via di spogliarello!

19 gennaio 2018 Anna Montesano

Anna Maria, Uomini e Donne

Un nuovo cavaliere conquista la scena di Uomini e Donne: lui è Domenico, simpaticissimo signore che presto diventerà "l'incubo" di Tina Cipollari. Nella nuova puntata del Trono Over di oggi impareremo a conoscere meglio Domenico, visto che spesso interverrà per dire la sua sulle dame che sfilano in studio sul tema "La vera donna". Acceso sarà infatti il dibattito tra il cavaliere e Anna Maria, alla quale come voto darà addirittura uno zero. Prima ancora è con Anna Tedesco che nasce qualche scintilla in studio. Per le un 5 da Domenico, che motiva il suo voto così: "È troppo magra! Prima stavi meglio, stavi più grassa un paio di anni fa. Mangia di più, sembravi una stecca che cammina. Ti faccio io un pranzo che sono un cuoco! L'occhio vuole la sua parte".

DOMENICO CRITICA ANNA MARIA: CRITICHE PER IL CAVALIERE

Grandi risate nello studio di Uomini e Donne grazie a Domenico, che ha un commento per tutte le dame che nella puntata del trono over di oggi sfilano in studio sul tema "La vera donna". Complimenti infatti per Valentina dal cavaliere per le sue "trasparenze" ma non sono altrettanto belli i commenti per Anna Maria. "È una caldaia vecchia" commenta Domenico, improvvisando poi anche un breve spogliarello che suscita l'intervento di Maria De Filippi che nota che sia un uomo abbastanza robusto. "Faccio pesi" sentenzia lui, che viene poi ammonito da molti in studio, tra cui una dama che trova sia stato davvero poco cavaliere visto che è una donna di una certa età che ha indossato un abito sobrio. Insomma, Domenico alla sua apparizione scatena già molti commenti.

