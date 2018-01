Don Matteo 11/ Anticipazioni 25 Gennaio 2018 e commento seconda puntata: nasce qualcosa tra Sofia e Seba?

Don Matteo 11: anticipazioni 25 gennaio e commento della seconda puntata. Oltre all'amicizia, nascerà altro tra Sofia e Seba? Il legame tra il piccolo Cosimo e il Maresciallo Cecchini.

19 gennaio 2018 Tecla Magnani

Don Matteo 11

RIPERCORRIAMO LA SECONDA PUNTATA

Ieri sera è andata in onda su Rai 1 la seconda puntata di "Don Matteo 11" con i due episodi "Salvazione" e "Per il loro bene", che ci hanno portato a scoprire sempre più il personaggio di Sofia. La ragazza, inizialmente molto incattivita per ciò che le è accaduto e restia ad affezionarsi a Spoleto e ai suoi abitanti, rimane colpita dalla storia di Alice e Seba e fa di tutto per aiutare lui a vedere la sua ragazza. Alice è in coma, perchè alcuni mesi prima è stata investita da un'auto fuori da una festa, e i suoi genitori, pensando che la responsabilità sia di Seba, non permettono a quest'ultimo di vederla. Sofia lo aiuta e infine, grazie all'aiuto di una loro insegnante, riescono a muovere il cuore dei genitori di Alice e a fargli capire che il ragazzo non c'entra nulla con il coma della loro figlia. Il primo episodio di ieri sera inoltre ci ha commosso soprattutto per una questione legata al passato di questa fiction e in particolar modo al passato di Cecchini: una donna dice al Maresciallo che la notte in cui sua figlia Patrizia è morta per un incidente d'auto lei e il suo allora fidanzato l'hanno vista ma non le hanno prestato soccorso. Questa donna poi muore in ospedale e lascia il piccolo Cosimo solo, il quale viene accolto nella canonica di Don Matteo. Inizialmente Cecchini si mantiene distaccato dal bambino, perchè pensa a ciò che ha fatto sua madre, ma alla fine si affeziona al bambino e lui si lega al Maresciallo! (Agg. di Tecla Magnani)

ANTICIPAZIONI 25 GENNAIO 2018

Giovedì prossimo, 25 gennaio 2018, torna "Don Matteo 11" con altri due episodi: "La vera ricchezza" e "Il prezzo del talento". Le anticipazioni ci rivelano già che una compagna di scuola della giovane Sofia sarà aggredita, fatto che sconvolgerà tutti ma soprattutto Sofia, particolarmente sensibile a questi eventi. La ragazza inoltre pare che continuerà ad approfondire il suo legame con Seba: questo sboccerà in qualcosa d'altro? Il secondo episodio che andrà in onda invece riporterà il nuovo capitano davanti al suo ex fidanzato Giovanni, che l'ha lasciata per entrare in seminario. Nell'indagare su un caso, i Carabinieri arriveranno a sospettare di una donna, una giovane cantante, oltretutto ex di Giovanni. Zappavigna invece, il nuovo appuntato, eredita moltissimi soldi da parte di alcuni suoi parenti e Cecchini lo viene a sapere e cerca ovviamente di ingraziarsi il giovane! Come andrà a finire questa storia? E invece Alice si risveglierà dal coma? Non ci resta che attendere la nuova puntata, in onda sempre su Rai 1! (Agg. di Tecla Magnani)

