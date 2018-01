Donatella Versace/ Acclamata al concerto milanese di Lady Gaga e nuova regina della moda

Dalla crisi per la morte del fratello Gianni Versace alla ritrovata forza per mandare avanti un impero senza eguali, Donatella Versace è la regina della moda.

19 gennaio 2018 Hedda Hopper

Donatella Versace è sicuramente la signora della moda ma se la mettiamo insieme alla regina della musica pop sicuramente viene fuori un mix perfetto. A poche ore dalla messa in onda americana (e italiana) della serie sulla morte del fratello, American Crime Story, che lei ha nettamente rifiutato, Donatella e Lady Gaga si sono ritrovate insieme ieri per il concerto milanese della Germanotta. Acclamata dal pubblico presente, anche la stilista ed erede dell'impero Versace ha preso posto in platea con tanto di siparietto simpatico durante l'esibizione di Telephone. Anche poco prima del concerto la stessa Donatella aveva posato con Lady Gaga scrivendo: "Backstage before one of the most beautiful performances I ever witnessed. Thank you Gaga. Love you". Le due sono legate da sempre e non solo per la loro passione per l'arte ma anche per le loro origini. Eccole posare insieme in questa foto:

LA MORTE DI GIANNI VERSACE E IL SUO CAMBIAMENTO

Un fulmine a ciel sereno fu la morte di Gianni per Donatella Versace. La giovane stilista cresciuta all'ombra di questo fratello ingombrante e famoso in quel momento si è resa conto che tutto sarebbe cambiato. Un Impero era lì pronto da gestire dopo la morte del suo imperatore e chi avrebbe potuto farlo se non lei, la pupilla di Gianni, l'amata sorella che tante volte aveva condiviso con lei le passerelle di tutto il mondo? In quel momento tutto era finito, la vita come lei l'aveva conosciuta era stata spazzata via da quei colpi di pistola che hanno raggiunto e ucciso Gianni Versace sulla scalinata fuori dalla sua villa di Miami. Gli occhi di tutto il mondo adesso erano puntati su di lei e in pochi erano pronti a scommettere che tutto quello che lo stilista italiano avesse creato non fosse finito in fumo. Così non è stato. Donatella Versace ha passato un momento duro e difficile, era smarrita e senza la sua guida più grande, ma ha trovato la forza di reagire quando ha capito che proprio lei era il sostegno di Gianni Versace.

DALLO SMARRIMENTO AL RITROVATO SUCCESSO

Donatella non era solo la musa dello stilista, era quella a cui chiedeva consigli e che spesso lo spingeva oltre, e adesso era solo arrivato il momento di tenere quelle redini che tante volte aveva sfiorato. Passata la grande crisi del 2004, Donatella Versace ha portato l'azienda a nuovi fasti in tutto il mondo. Acclamata in passerella, fotografata e amata dalle stesse modelle che per anni avevano prestato fisico e volto al fratello Gianni, Donatella è andata avanti per la sua strada accompagnata dal fratello Santo. A 20 anni dalla morte di Gianni, Donatella è riuscita a raccontare quei momenti difficili ma anche la forza che ha trovato per andare avanti e non mollare tutto e a The Guardian ha confidato: "Quando mio fratello è stato ucciso, ho avuto gli occhi di tutto il mondo addosso e il 99% di loro ha pensato che non avrei provato. E forse ho pensato la stessa cosa, in un primo momento. Mio fratello era il re, e tutto il mio mondo mi era caduto addosso".

