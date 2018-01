FEDEZ/ "Pronto il nuovo tormentone estivo con J-Ax, ecco quando uscirà!"

Fedez annuncia: "Abbiamo registrato ieri in studio con J-Ax il nuovo brano per l’estate". Intanto sul web lo scherzo fatto a Fabio Rovazzi continua a far discutere!

19 gennaio 2018 Anna Montesano

Fedez e J-Ax

J-Ax e Fedez hanno tutta l’intenzione di dominare anche la prossima estate musicale. Annunciato il grande concerto di San Siro "La Finale" del 1 giugno, già sold out, è stato annunciato l'uscita di un nuovo singolo:"Abbiamo registrato ieri in studio con J-Ax il nuovo brano per l’estate. Uscirà presumibilmente verso maggio e chiuderà il progetto con Ax". Queste le parole di Fedez che ha parlato anche dell'avventura con J-Ax: "Dai palazzetti, che in pochi di quelli che fanno il nostro genere hanno affrontato, e i 4 concerti sold out al Forum di Assago, siamo passati a dire 'vabbè' sfidiamoci, facciamo San Siro e vediamo cosa succede'. Inizialmente non avevamo un pregresso storico che ci permetteva di comprendere se potevamo fare lo stadio. Ci siamo detti: 'proviamoci, mal che vada lo facciamo vuoto. Tanto nel nostro genere nessuno lo ha fatto'. Dopo un mese era sold out e abbiamo aperto a 360 gradi con 80 mila persone. Sarò il più giovane? Sarei stato contento anche ad essere il piu' vecchio".

SCHERZO A ROVAZZI, TROVATA PUBBLICITARIA?

Tiro mancino di Fedez all'amico Fabio Rovazzi, che si è visto invaso di messaggi, chiamate ed sms dopo la pubblicazione del suo numero di cellulare su Instagram. Mentre tutti erano intenti a cenare, Fedez ha pensato bene di invitare i follower a mandare un messaggio a Rovazzi con scritto "sei teso?". i fan non si sono fatti pregare due volte effettuando anche qualche chiamata e costringendo Rovazzi a cambiare numero. Molti hanno pensato che il tutto sia stato fatto per una trovata pubblicitaria visto che Fabio Rovazzi sarà protagonista al cinema nel film "I Vegetali". Non sappiamo ancora se è stato solo uno scherzo oppure una furbata per mettere in risalto Rovazzi, sappiamo solo che la scheda del rapper è stata cambiata per l'assalto dei fan.

LEONE STAR DEL WEB

Leone non è ancora venuto al mondo ma è già una star del web. il primo figlio di Fedez e Chiara Ferragni, che dovrebbe nascere ad aprile, è già conosciutissimo grazie ai genitori che sin dai primi mesi di gravidanza hanno condiviso tutto sui social: dalla prima ecografia all’ultima che ha messo in evidenza la somiglianza tra il piccolo e il papà. Leone, così, è già noto ovunque e sicuramente, come è accaduto ai figli di altri vip, avrà un suo profilo Instagram. I fan, tuttavia, si chiedono se la coppia condividerà anche foto e video del parto che avverrà a Los Angeles. Molte persone accusano la coppia di essere troppo social e di esagerare nelle pubblicazioni.

