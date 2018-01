Fabrizio Frizzi / Il successo, la malattia e il ritorno in tv: il conduttore si racconta su Rai3 (Ieri e Oggi)

Fabrizio Frizzi questa sera sarà nel talk show di Carlo Conti per ripercorrere la sua straordinaria carriera nel mondo dello spettacolo. Appuntamento alle 23.00 su Rai Tre (Ieri e Oggi)

19 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Fabrizio Frizzi

Ospite di Carlo Conti nella quarta puntata di "Ieri e Oggi" in onda questa sera, Fabrizio Frizzi si racconterà alla luce della malattia con la quale si è dovuto confrontare nei mesi scorsi. Al centro della lunga intervista, che in conduttore concederà al padrone di casa ci saranno a degenza in ospedale, l'affetto del pubblico e il successivo ritorno in scena, senza dimenticare i suoi primi passi sul piccolo schermo. Fabrizio Frizzi avrà infatti la possibilità di ripercorrere la sua carriera a cominciare dalla sua partecipazioni a programmi come "Tandem" e "In Barattolo", ricordando soprattutto lo straordinario successo negli anni '90 dei "Fatti vostri", di "Scommettiamo che?", di "Luna Park" e "Per tutta la vita". Fra le avventure più recenti da ripercorrere, la conduzione dei quiz show "Soliti ignoti - Identità nascoste" e "L'eredità", oltre alle tante edizioni del celebre concorso di bellezza nostrano "Miss Italia".

LA MALATTIA E IL RITORNO SULLE SCENE

Al via questa sera una nuova puntata di "Ieri e Oggi", dove Fabrizio Frizzi potrà ripercorrere la sua straordinaria carriera nel mondo dello spettacolo. A raccogliere le sue dichiarazioni nello studio di Rai Tre ci sarà l'amico e collega Carlo Conti, che lo scorso ottobre è tornato alla conduzione de "L'eredità" per sostituirlo nel periodo di degenza in ospedale. Fabrizio Frizzi, infatti, nel corso di una registrazione è stato colpito da una lieve ischemia, che lo ha costretto ad abbandonare i suoi impegni televisivi e dedicarsi alle cure previste in questi casi. Diverse volte, nei mesi scorsi, il noto conduttore ha comunicato con i suoi numerosissimi fan, ai quali ha trasmesso tutto il suo calore con un sentito ringraziamento: "Ringrazio gli amici dell'Eredità e il medico della Dear per la rapidità del soccorso... la Rai intera, il direttore generale ORFEO per la costante vicinanza. Eppoi il fratello Carlo Conti per tutto! E ancora GRAZIE ai miei familiari e agli amici di una vita che mi hanno supportato in maniera incredibile". A questo link il video del suo ritorno a "L'eredità" lo scorso 15 dicembre.

