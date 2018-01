GEMMA GALGANI/ Uomini e Donne: oggi, 19 gennaio, è il compleanno della dama del trono over

Oggi, 19 gennaio, Gemma Galgani compie gli anni. La dama torinese sarà protagonista della puntata odierna del trono over di Uomini e Donne.

19 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Gemma Galgani

Gemma Galgani è da anni la protagonista indiscussa, nel bene e nel male, del trono over di Uomini e Donne. Oggi, 19 gennaio 2018, la dama torinese compie 68 anni (è nata nel 1950). Nei giorni scorsi Gemma aveva scritto su Facebook un messaggio in cui esprimeva le sue emozioni in vista del prossimo compleanno: “Ed ogni anno speri sempre non arrivi mai ma poi arriva e comunque si è felici perché la gioia di poter condividere insieme queste emozioni non capita spesso ma soprattutto non capita di riuscire a condividerla con questa intensità d’animo! Vi adoro e ringrazio con tutte me stessa in anticipo”, è il post apparso sulla sua pagina. Poche ore fa, invece, la dama del trono over ha ringraziato per i numerosi messaggi di auguri ricevuti: “Oggi voglio solo dire grazie per essere qui con me in questo giorno speciale e grazie per esserci sempre state! Non voglio aggiungere altro! Grazie infinite per questa volta e per tutte le volte! Passo questo giorno con voi con l’immenso piacere di avervi nella mia vita... umile ma ricca di amore! Grazie per gli auguri”.

LA SFILATA DI GEMMA

Anche nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 19 gennaio, la dama torinese si farà notare nel corso della sfilata il cui tema “La vera donna”. Stando alle anticipazioni della registrazione Gemma non si è rivolta alla stylist Anahi. La dama sfila in abito di tulle rosso e fascia di pelle in vita nera, sulle note di un celebre brano di Stevie Wonder. Gianni Sperti apprezza il suo atteggiamento da indossatrice consumata, mentre Tina le dà 2- dando via al consueto scambio di battute piccate tra le due. Gemma riceve voti alti: 10 da Marco e 7 da Giorgio. Alla fine della sfilata, Gemma si classica al terzo posto.

