HERCULES - LA LEGGENDA HA INIZIO/ Su Italia 1 il film con Kellan Lutz (oggi, 19 gennaio 2018)

Hercules - La leggenda ha inizio, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 19 gennaio 2018. Nel cast: Kellan Lutz, Gaia Weiss e Scott Adkins. La trama del film nel dettaglio.

19 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Italia 1

NEL CAST KELLAN LUTS

Hercules - La leggenda ha inizio, il film in onda su Italia 1 ore 21.15 19 gennaio Venerdì 19 gennaio 2018 la prima serata di Italia 1 sarà allietata dal film d'azione fantascientifico Hercules-La leggenda ha inizio. La pellicola, che sarà trasmessa dalle 21.15, è stata interpretata da Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee, Liam Garrigan e Liam McIntyre. A vestire i panni di Hercules è Kellan Lutz, attore americano la cui carriera artistica ha avuto inizio nel 2010 come fotomodello. Nel 2004 prende parte alla tramissione Model Citizen e nell'anno successivo appare in un episodio di Beatiful. Per quanto riguarda la sua carriera cinematografica, Kellan Lutz ha preso parte a The Twilight Saga: Eclipse, The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2 e I mercenari 3. Ad interpretare Re Anfitrione è invece Scott Adkins, particolarmente noto per il ruolo di Boyka nella serie cinematografica di Undisputed. Nel 2017 è entrato a far parte del cast di Amercan Assassin, film diretto da Michael Cuesta.

HERCULES - LA LEGGENDA HA INIZIO, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Argo, il regno guidato da re Galeno, viene trionfalmente invaso da Re Anfitrione, desideroso più che mai di ampliare i confini del suo impero. Lo scontro termina a favore dell'invasore e Galeno è così costretto a cedere il suo regno al perfido Anfitrione. Nel frattempo Alcmena, moglie di quest'ultimo, stanca dei soprusi perpetrati da suo marito decide di rivolgersi alla dea Hera per intercedere e fermare la follia dell'uomo e trarre in salvo i suoi sudditi. La dea si palesa e promette alla donna di assecondare la sua richiesta. A salvare il suo popolo sarà Hercules, un mortale dai poteri straordinari che sarà figlio di Alcmena e Zeus, re degli Dei e marito di Hera. La donna accetta la proposta e nove mesi dopo da alla luce un bimbo meraviglioso che Anfitrione decide di chiamare Alcide. Come richiesto da Hera, Alcmena provvede a ribattezzarlo col nome di Hercules. Trascorrono vent'anni ed Hercules diventa un giovane dotato di poteri sovrumani. Nel frattempo, suo fratello Ificle è in procinto di sposare Ebe, figlia del re di Creta. La giovane donna finisce però per innamorarsi di Hercules che ricambia i suoi sentimenti. Nel tentativo di salvare il matrimonio tra il suo erede al trono ed Ebe, re Anfitrione invia Hercules in terra d'Egitto per placare una terribile ribellione, con la speranza che il suo figlio illegittimo muoia in combattimento. Hercules poco dopo viene catturato e ridotto in schiavitù, mentre sua madre Alcmena, svelata la verità sulla sua nascita, viene uccisa per mano di Anfitrione.

