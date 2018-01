IGNAZIO MOSER / Sulla partecipazione di Francesco Monte all'Isola dei famosi 2018: "Deve ringraziarmi"

Ignazio Moser, ospite di Casa Signorini, ha detto la sua sulla partecipazione di Francesco Monte all'Isola dei famosi 2018. E secondo lui, il rivale in amore dovrebbe ringraziarlo...

19 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Ignazio Moser al Grande Fratello Vip 2017

Continua il botta e risposta tra Ignazio Moser e Francesco Monte, uniti dal comune affetto per Cecilia Rodriguez. La modella argentina ha lasciato in diretta televisiva il suo storico fidanzato, preferendo continuare a frequentare il ciclista, con il quale attualmente prosegue una relazione stabile. Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, l'attore pugliese ha però detto la sua su quanto accaduto, precisando di avere deciso di partecipare all'Isola dei famosi proprio per mettere definitivamente una pietra sopra a quella sofferta rottura: "Sto prendendo questa partenza come un percorso in cui potrò guardare dentro me stesso. Prendo la partecipazione all'Isola come un percorso per riflettere su quello che è successo. Se c'è una cosa certa è che non vado là per cercare l'amore". E sui suoi sentimenti per Cecilia aveva messo le cose in chiaro: "Si tratta di una persona che amo, che amavo. Non posso dire che non provo più niente per lei, ma sto cercando di seppellire quel sentimento".

Ignazio Moser risponde alle dichiarazioni di Francesco Monte

Francesco Monte va dunque all'Isola dei famosi 2018 per dimenticare Cecilia Rodriguez, dopo la tribolata fine della loro storia. A suo dire le cose andranno proprio in questo modo, anche se Ignazio Moser la pensa diversamente. L'ex gieffino è stato ospite di Casa Signorini dove ha detto la sua su quanto successo, dicendosi certo che al rivale in amore sia stata offerta un ottima opportunità di lavoro con la partecipazione al reality show di Canale 5. Secondo quanto affermato dall'attuale fidanzato di Cecilia, Monte dovrebbe solo ringraziarlo per il clamore mediatico nato intorno a lui dopo la pubblica rottura. Quando, infatti, Alfonso Signorini gli ha fatto notare che "Francesco Monte è all'Isola dei Famosi per colpa tua", Ignazio Moser ha replicato: "Forse deve dire grazie. Per lui è un'occasione di lavoro importante, io gli auguro il meglio".

