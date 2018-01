IL SEGRETO / Lucia torna alla carica con Hernando, lui la caccia di casa? (Anticipazioni 19 gennaio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 19 gennaio 2018: Lucia, felice per l'allontanamento di Camila, cerca di sedurre nuovamente Hernando ma questa volta...

19 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

I telespettatori de Il Segreto saranno oggi chiamati a seguire una nuova puntata caratterizzata da molti problemi, sia per gli abitanti della Miel Amarga che di Los Manantiales. Furiosa e amareggiata dopo avere scoperto il tradimento di Hernando con Lucia, Camila ha deciso di lasciare la sua casa per trasferirsi alla locanda, ospite di Emilia. Qui ha rifiutato di incontrare il marito, giunto per un chiarimento, ma oggi la donna apparirà ancora molto confusa e agitata: non riuscirà a prendere una decisione per il suo futuro, ancora troppo scossa per quanto accaduto tra le due persone delle quali si fidava. Ciò che saprà per certo sarà il desiderio di restare lontana dalle sorgenti ancora per qualche tempo, nella speranza che le sofferenze possano pian piano essere dimenticate. Mentre lei cercherà di fare chiarezza nel suo cuore, a Los Manantiales Lucia cercherà di approfittare della situazione per sedurre ancora Hernando. Ma questa volta, l'uomo non sembrerà affatto disposto a cedere alle sue moine, cacciandola in malo modo. Riuscirà a liberarsi definitivamente di lei?

Il Segreto: Carmelo finalmente felice in amore?

Nell'episodio odierno de Il Segreto, che Canale 5 trasmetterà a partire dalle ore 16:20, si tornerà a parlare delle dichiarazioni di Eusebio Garrigues: il padre di Cristobal ha tranquillizzato Severo, dicendogli che lui riuscirà a liberarlo una volta per tutte dal suo perfido figlio, restituendogli anche il patrimonio che gli è stato sottratto. Per nulla convinto di potersi fidare del nuovo arrivato, Carmelo ha deciso di tenere gli occhi aperti con Adela, trasferendosi da lei per proteggerla se necessario. La coppia, dopo tanti problemi causati proprio da Garrigues, sembrerà avere finalmente trovato la felicità, lasciando libero sfogo ai propri sentimenti. Ma un telegramma che giungerà alla maestra potrebbe essere motivo di nuovi problemi...

