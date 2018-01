IMMATURI LA SERIE/ Anticipazioni seconda puntata 19 gennaio 2018: primo appuntamento per Lorenzo e Luisa?

Immaturi la serie, anticipazioni del 19 gennaio 2018, in primaTv su Canale 5. Virgilio decide di perdonare Piero; Serena scopre che il marito ha perso tutto.

Immaturi la serie, in prima Tv assoluta su Canale 5

IMMATURI LA SERIE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di Canale 5 di oggi, venerdì 19 gennaio 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Immaturi la serie, in prima Tv assoluta. Si tratta del secondo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Piero conduce la sua trasmissione nostalgica alla radio, mentre raccoglie i desideri dei propri ascoltatori. Intanto, Lorenzo si trova a casa dei genitori, che non ha mai lasciato nemmeno in seguito al diploma di maturità, mentre Luisa pensa al giorno in cui diventerà architetto. Francesca invece partecipa ad un nuovo incontro con il gruppo di sostegno per dipendenti dal sesso, da cui sembra essere riuscita ad uscire grazie all'aiuto dello sponsor Oscar. Intanto, Serena discute con un'amica della propria vita agiata e scopre con orrore che la figlia Lucrezia si è fidanzata con il figlio di un autista dell'ATAC. Dopo averle fatto fare una brutta figura di fronte agli amici, decide di andare a parlare con il padre del diretto interessato. Entrambi convengono che i loro mondi sono troppo distanti perché i due ragazzi abbiano un futuro come coppia.

Nei giorni seguenti la situazione precipita: il Ministero dell'Istruzione ha scoperto un illecito per quanto riguarda i diplomi conseguiti 20 anni prima ed ha deciso di annullare 18 esami di maturità. Piero, Luisa, Serena, Francesca, Virgilio, Lorenzo ed altri ex alunni si ritrovano quindi a dover ritornare fra i banchi di scuola, pena l'annullamento di qualsiasi titolo conseguito negli anni successivi. Lorenzo crede di avere tutto sotto controllo: a lui non interessa il diploma e decide di non ritornare a scuola. Scopre però che la società che gestisce il suo franchising potrebbe togliergli l'agenzia immobiliare per favorire chi ha i requisiti adatti. Serena invece è troppo concentrata ad impedire che Lucrezia faccia un errore e convinta da un'amica decide di acquistare il diploma. Nelle ore successive riceverà però un avviso di garanzia per il marito da parte della Guardia di Finanzia: in quel momento l'uomo sta cercando infatti un modo per non finire in galera a causa dei numerosi illeciti. Piero invece non nasconde di essere felice di poter ritornare a scuola. Dopo tutto si tratta di uno dei periodi più belli della sua vita e per questo organizza una rimpatriata con tutti gli ex compagni di classe. Solo Virgilio decide di non presentarsi, per via di un episodio accaduto in passato che ha minato la sua amicizia con Piero.

Durante la cena, rivela inoltre agli amici di aver ideato un metodo infallibile per ottenere il meglio dalle relazioni con le donne senza dover impegnarsi troppo: fingere di essere sposato e di avere un figlio di cinque anni. Lorenzo in quest'occasione rivere Luisa, che ha nel cuore fin dal giorno della gita con la classe, in cui per un attimo aveva creduto che avrebbero potuto iniziare una relazione. Francesca invece tiene nascosto il proprio segreto, persino al proprio migliore amico. Decisa a tenersi lontana da un potenziale problema, cerca di fare di tutto per non incontrare la sua ultima fiamma, ma si ritroverà incastrata in un appuntamento proprio a causa di un inganno da parte del proprio migliore amico. Mentre cerca gli accessori per la scuola, Piero finisce per imbattersi in Claudia, che invece cerca di nascondersi alla vista di una sua vecchia fiamma. I due scopriranno solo nei giorni successivi che i loro destini si incroceranno ancora: la donna è infatti una delle insegnanti della classe di Piero.

ANTICIPAZIONI DEL 19 GENNAIO 2018, EPISODIO 2

Virgilio e Piero avranno modo di vedersi ancora e di risolvere i problemi che li hanno tenuti distanti per tanti anni. Insieme, metteranno a segno un piano per scalfire la dura corazza di Claudia, la professoressa di filosofia. Il loro piano tuttavia è destinato a crollare a causa di uno scherzo della donna, che intuite le sue intenzioni deciderà di fargli uno scherzo. In memoria dei vecchi tempi, il gruppo di Immaturi decide di andare al mare per trascorrere una giornata di relax. Per Serena sarà un'occasione memorabile, ma in negativo. Scopre infatti che il marito ha ormai perso quasi tutto: sarà costretta ad abbandonare gli sfarzi della sua vita ed a trovare un lavoro. Virgilio invece scopre che la moglie avvocato ha in realtà una seconda relazione a Londra, mentre Maurizio sprona il figlio Lorenzo a darsi da fare con Luisa, convincendolo a fissare un appuntamento.

