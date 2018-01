IRENE FERRI È LUISA/ Sullo sfondo possibile relazione con Lorenzo? (Immaturi – La serie)

Luisa, personaggio interpretato da Irene Ferri, dopo aver scoperto di dover rifare l’esame di Maturità con annesso ultimo anno, si rituffa nella vita da liceale compresi flirt e amicizie.

19 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Irene Ferri

Irene Ferri è una delle grandi protagoniste di Immaturi – La serie, la nuova fiction in onda su Canale 5. L’attrice interpreta il personaggio di Luisa Cappiello, una madre single perennemente alla prese con una vita caotica e poco organizzata. Prima di scoprire quello che potrebbe accadere in questa seconda puntata della serie ricordiamo cosa ha fatto Luisa nell’appuntamento trasmesso nella scorsa settimana. Luisa è una lavoratrice – studentessa alla quale oramai mancano pochi esami per conseguire la laurea in Architettura. Tantissimi sforzi che sono messi pesantemente in discussione da una lettera del Ministero dell’Istruzione che le viene recapitata. Una lettera dal contenuto assolutamente sconvolgente: in ragione di un membro della Commissione non in possesso dei requisiti per farne parte, il suo esame di Maturità deve essere ripetuto. La povera Luisa è quindi costretta a ritornare dietro ai banchi di scuola, ritrovando vecchi amici tra cui Lorenzo con cui stringe un’amicizia particolare.

UN'AMICIZIA PARTICOLARE CON LORENZO

La vita di Luisa è molto confusionaria che per effetto del ritorno a Liceo è diventata quasi drammatica. La donna infatti, deve cercare non solo di mandare avanti la baracca ma studiare per il Liceo e per l’Università. Un compito gravoso nel quale però metterà tutto se stessa. Nella puntata di questa sera sembrano esserci le premesse per assistere ad un ulteriore avvicinamento tra Luisa e Lorenzo. La donna non potrebbe permettersi distrazione in questo periodo assai particolare della propria esistenza ma l’amicizia con Lorenzo si fa sempre più intrigante. I due infatti, hanno tantissimo in comune a partire dalla vita caotica. Lorenzo nonostante abbia quarant’anni, per la disperazione del padre, vive ancora insieme ai propri genitori e non appare intenzionato a prendere la propria strada. I due passeranno tantissimo tempo insieme e gioco forza l’alchimia si farà sentire sempre di più per una relazione che si preannuncia interessante e divertente per i telespettatori. Sarà questa la puntata in cui scoppierà la scintilla?

