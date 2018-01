ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Anticipazioni e news: il mistero al centro dell’avventura dei naufraghi

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e news: il mistero al centro della nuova edizione del reality show, le donne protagoniste dei momenti più trash? Il pubblico punta sugli scontri.

19 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Isola dei Famosi 2018

E’ tutto pronto per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi che partirà ufficialmente il 22 gennaio, in prima serata su canale 5. Prima della messa in onda della prima puntata, però, in quel dell’Honduras, l’inviato Stefano De Martino avrà già il suo bel da fare nel gestire i naufraghi che vivranno in una villa, spiati da alcune telecamere. L’Isola dei Famosi 2018, come hanno spiegato Alessia Marcuzzi e gli autori, regalerà diverse sorprese ai fans. Tutta la nuova edizione del reality, infatti, avrà come parola d’ordine il mistero. Gli autori metteranno alla prova i naufraghi con alcune leggende di fantasmi che avrebbero abitato sull’isola che ospiterà i concorrenti. A partire dalla seconda puntata, ai naufraghi già annunciati che sono Bianca Atzei, Cecilia Capriotti, Giucas Casella, Francesca Cipriani. Paola Di Benedetto, Marco Ferri, Nino Formicola, Eva Henger, Jonathan, Alessia Mancini, Francesco Monte, Filippo Nardi, Chiara Nasti, Amaurys Perez, Rosa Perrotta, Nadia Rinaldi, Craig Warwick, si aggiungeranno altri due naufraghi che dovranno sopravvivere rubando il cibo ai naufraghi senza farsi vedere. Tante belle novità, dunque, per l’Isola dei Famosi 2018 con Alessia Marcuzzi che spera di eguagliare il successo del Grande Fratello Vip 2017.

SCONTRI TRA NAUFRAGHI IN ARRIVO?

La prima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 non è ancora andata in onda ma sono già arrivare indiscrezioni su un presunto scontro in aeroporto tra Nadia Rinaldi e Francesca Cipriani. Quello tra le due donne, sempre che sia confermato, potrebbe essere il primo di una lunga serie di scontri tra i naufraghi. Sulle spiagge dell’Honduras, infatti, si ritroveranno forti personalità, desiderose non solo di vivere fino in fondo l’avventura ma anche di emergere sui compagni e conquistare popolarità. Se a tutto ciò si aggiunge la fame e la difficoltà di vivere senza i comfort, lo scontro potrebbe essere davvero dietro l’angolo. Quali naufraghi, dunque, daranno vita alla prima discussione? I fans del reality puntano tutto sulle donne, da sempre vere protagoniste delle liti più famose della tv. Proprio all’Isola dei Famosi, infatti, Antonella Elia e Aida Yespica diedero il meglio di sé.

