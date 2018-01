Isola dei famosi 2018, gli esclusi/ Cast, tutti i “no” celebri: da Elettra Lamborghini a Romina Power e Arisa

Isola dei Famosi 2018, il cast verso la partenza in Honduras: ecco chi ha detto di "no", chi ha dovuto rinunciare e chi non ha trovato il coraggio ad un passo dalla partenza.

19 gennaio 2018 Valentina Gambino

Isola dei Famosi 2018

L'Isola dei Famosi 2018 partirà ufficialmente il prossimo 22 gennaio. Ormai è tutto pronto e durante la conferenza stampa ufficiale, si sono evidenziate un paio di novità interessanti. All'attuale cast in partenza per l'Honduras (in realtà sono già arrivati), si aggiungeranno in corsa altri volti che andranno a formare un gruppo sostanzioso di personalità incandescenti e in grado di regalarci notevolissime soddisfazioni, specie sotto il punto di vista trash. Per i tanti volti che renderanno unica questa 13esima edizione del reality show Endemol, altrettanti hanno detto di no, facendo un passo indietro e mollando l'Isola ancor prima che potesse effettivamente cominciare. Curiosi di scoprire i 13 nomi che non se la sono più sentita di andare avanti a cocco, riso e banane? Bene, proseguite nella lettura per poterlo scoprire. La news è stata diffusa dall'informatissimo settimanale Spy, in edicola proprio da oggi con il nuovo numero. Tra i nomi più interessanti, giusto per darvi una piccola anticipazione, compare quello di Giulia Salemi.

Tutti i nomi che hanno detto “no” all’Isola 2018

Dopo averla vista gareggiare a Pechino Express con la madre, si pensava che Giulia Salemi potesse affrontare proprio tutto. Ed infatti, così come riferisce la rivista di gossip: “Era tra le favorite, dopo un provino eccellente", ma alla fine: "ha preferito declinare l’invito per concentrarsi su altri progetti importanti che la vedranno protagonista in questa stagione televisiva". Tra gli altri nomi che avrebbero potuto trasformare questa Isola 2018 nel regno del trash, segnaliamo anche Elettra Lamborghini, poi sostituita da Francesca Cipriani. Tra gli altri, anche il passo indietro di Maurizio Battista, che ha preferito - saggiamente - scegliere la tournée teatrale. Indichiamo poi, i nomi di Fabrizio Bracconeri (che ha dovuto rinunciare per problemi personali), Romina Power, Arisa e Antonio Razzi. Anche Francesca Barra ha detto di "no", sotto suggerimento di Claudio Santamaria. Pure Simona Ventura ha preferito consigliare al figlio Niccolò Bettarini un saggio passo indietro. Corrado Tedeschi invece, pare avere rinunciato all'ultimo minuto. Rimangono a casa Brigitte Nielsen ed Emanuele Filiberto. Anche l’ex tronista di Uomini e Donne Sabrina Ghio ha detto “no” per stare vicino alla figlia Penelope.

© Riproduzione Riservata.