JUSTIN BIEBER/ La madre di Selena Gomez la critica ancora: "Con lei i consigli cadono nel vuoto"

La madre di Selena Gomez è nuovamente critica con la famiglia, anche se questa volta non è il rapporto con Justin Bieber a finire nell'occhio del ciclone.

Justin Bieber e Selena Gomez sono continuano a tenere riservata la loro vita privata. Sebbene il loro ritorno di fiamma sia da tempo fatto noto, entrambi hanno evitato qualsiasi dichiarazione ufficiale, cercando di non ripetere i gravi errori del passato. E negli ultimi giorni, i due artisti sono particolarmente sfuggenti, tanto che da loro non si hanno notizie riguardo quella che potrebbe essere una vacanza in una località esotica. Justin si è limitato a qualche diretta su Instagram, dove ha dichiarato di voler passare ad un taglio di capelli lungo, ma per il resto è davvero molto riservato a conferma del suo desiderio di restare il più possibile lontano dalle scene. Per quanto riguarda Selena Gomez, è recentemente stata protagonista di una polemica che ha chiamato in causa ancora il rapporto con sua madre Mandy con la quale ha avuto più di qualche ragione di attrito. Il motivo? La sua mancata presa di posizione nei confronti di Woody Allen

Selena Gomez finisce nella bufera: ecco il motivo

Qualche giorno fa i fan di Selena Gomez hanno espresso il loro disappunto per l'assenza di dichiarazioni pubbliche dell'attrice nei confronti di Woody Allen. Il regista è finito più volte nel mirino dell'opinione pubblica a causa del suo rapporto ossessivo con le donne di giovane età, fatto per altro confermato dalla denuncia di molestie sessuali da parte della figliastra Dylan Farrow. Se Rebecca Cachet ha deciso di devolvere l'intero ricavato dell'ultimo film con Woody Allen all'associazione Time's Up, Selena Gomez non ha ancora preso posizione, evitando qualsiasi commento sul regista con il quale ha da poco collaborato in A Rainy Day in New York. La sua assenza di notizie hanno spinto i fan ad interpellare la madre di Selena, che si è espressa come segue: Mi dispiace, nessuno può far fare a Selena qualcosa che non vuole. Ho provato a lungo a convincerla a non lavorare con lui, ma non ha battuto ciglio. Se si prova a darle dei consigli, cadono nel vuoto".

