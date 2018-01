Junior Bake Off Italia 3 / Anticipazioni quinta puntata: Verso le battute finali (19 gennaio)

Junior Bake Off Italia 3, la quinta puntata: chi sarà eliminato e chi invece riceverà l'ambitissimo grembiule blu? I pasticceri ancora alle prese con la prova tecnica e quella creativa.

19 gennaio 2018

Junior Bake Off Italia 2018

Nuovo appuntamento per i piccoli amici di Junior Bake Off Italia 3. La terza edizione dedicata alla pasticceria amatoriale dei bimbi, si sta lentamente avviando verso la sua chiusura. Presto scopriremo infatti, chi conquisterà l'ambito primo posto. Nel frattempo, l'ultimo appuntamento dello scorso venerdì si è concluso senza eliminazioni e il grembiule blu per Elisa. Cosa accadrà oggi? I giovani artisti della pasticceria dovranno nuovamente confrontarsi con due prove: tecnica e creativa. Come sempre, spazio alla conduzione con Katia Follesa in pole potition. Proprio la bionda conduttrice, ieri sera è stata tra le protagoniste di 90 Special, il programma che ha debuttato su Italia 1 condotto da Nicola Savino e che ricorda gli anni che furono. Stasera si apriranno i battenti della quinta puntata e nel frattempo, vi ricordiamo che, per rifare le torte e tutti i gustosi manicaretti proposti in onda, potete consultare il sito ufficiale del programma dove troverete tutte le indicazioni e le ricette per potere arricchire le vostre tavole.

Chi sarà eliminato? Il quinto appuntamento con i baby pasticceri

Al fianco di Katia Follesa, troveremo naturalmente la giuria di esperti formata da Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e l'amatissimo Damiano Carrara, new entry del programma che però ha fatto proprio centro. Intervistato da emmepresse.com, il giovane pasticcere lucchese ha parlato proprio della Follesa, affermando: "Katia è simpaticissima e una persona che stimo a livello personale e professionale. Ne vedrete delle belle nei prossimi episodi di junior Bake off". Stasera ci saranno sicuramente due piccoli eliminati dalla gara, fino ad arrivare alle battute finali della trasmissione dedicata alla pasticceria amatoriale. Scopriremo quindi, chi dovrà lasciare il gioco durante il nuovo appuntamento nel prime time del canale 31 del digitale terreste. A chi andrà il grembiule blu? I giudici vogliono sempre premiare tutti i piccoli protagonisti ecco perché, con molta probabilità verrà premiato un piccolo pasticcere differente per ogni puntata. Vi ricordiamo in ultimo, che Junior Bake Off potrà essere recuperato anche in replica sul portale DPlay oppure scaricando la sua applicazione.

