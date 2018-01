KRONOS/ Anticipazioni seconda puntata 19 gennaio: i Cacciatori di Calabria contro la 'ndrangheta

Kronos va in onda stasera, venerdì 19 gennaio, su Rai 2. Si parlerà dei Cacciatori di Calabria un'unità speciale dei Carabinieri specializzata nella lotta contro la 'ndrangheta.

19 gennaio 2018 Valentina Gambino

Kronos su Rai 2

La seconda puntata di Kronos, nuovo programma di infomraizone politica di Rai 2, va in onda questa sera venerdì 19 gennaio alle 21.20. Nel corso della serata si parlerà dei Cacciatori di Calabria, un'unità speciale dei Carabinieri specializzata nella lotta contro la 'ndrangheta. “Lo squadrone fa parte dell’Arma dei Carabinieri, è un reparto speciale dell’Arma con due obiettivi primari: la cattura dei latitanti e la ricerca di piantagioni di marijuana”, racconta uno dei militari a Kronos. Lo Squadrone dei Cacciatori, nato nel 1991, è composto da 100 uomini super addestrati, capaci di sopravvivere ad un appostamento di 20 ore a 42 gradi d’estate o a -17 d’inverno. “Il cacciatore sta sempre sul campo, sul terreno. Il terreno devi respirarlo, devi cogliere tutto”, spiega un altro cacciatore ai microfoni di Rai 2. “La 'ndrangheta è un sistema che ha invaso la coscienza di tantissime persone. si presenta come lo stato, cerca di sostituirsi allo stato. La 'ndrangheta è solo un cancro che va aggredito e sconfitto”, conclude il militare.

Kronos, come vederlo in streaming

La trasmissione in onda sulla seconda rete di casa Rai, potrà essere visionata anche stasera in diretta streaming. Vi basterà semplicemente collegarvi sul portale di RaiPlay e cliccare sulla relativa diretta. Per fare ciò, potrete utilizzare anche dispositivi mobili, scaricando l’applicazione per tutti i sistemi operativi e da scaricare su tablet, phablet e smartphone di ultima generazione. A poche ore di distanza dalla messa in onda televisiva, si potrà perfino recuperare la replica, sempre collegandosi sul portale Rai. In alternativa, nello Store di Microsoft è possibile anche scaricare l’applicazione da installare nei computer che dispongono di Windows 10 al suo interno. Vedremo se il programma saprà fare meglio questa sera, con i nuovi ospiti che animeranno per la seconda volta, il talk show politico della seconda rete Rai in onda a partire dalle 21.20 circa. Naturalmente per questo aspetto, vi aggiorneremo domani mattina tramite i dettagliati ascolti TV in riferimento alla serata.

