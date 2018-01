L'assassinio di Gianni Versace, serie tv/ Anticipazioni e trama prima puntata: l'uomo da copertina

L'assassinio di Gianni Versace, la serie tv: anticipazioni del 18 gennaio 2018:"L'uomo da copertina". Cananan si avvicina alla villa dello stilista e spara a sangue freddo.

American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace serie tv, in prima Tv assoluta su Fox Crime

L'ASSASSINIO DI GIANNI VERSACE: DEBUTTA L'ATTESA LA SERIE TV

Al via la serie tv più attesa del momento L'assassinio di Gianni Versace che andrà in onda nella prima serata di Fox Crime di oggi, venerdì 19 gennaio 2018. La prima puntata si intitolerà "L'uomo da copertina". Sono trascorse meno di 48 ore dalla trasmissione negli USA ed ora è arrivato il momento per tutti i fan italiani di scoprire le dinamiche di uno degli eventi rimasti nella storia della cronaca nera mondiale. A 20 anni di distanza dalla sua morte, Ryan Murphy ha ideato un nuovo show sul celebre stilista Gianni Versace, barbaramente ucciso da Andrew Cunanan. La trama prenderà spunto da Il caso Versace, il libro scrito da Maureen Orth, una collaboratrice di Vanity Fair. La seconda stagione di American Crime Story aprirà i battenti mettendo in luce quella che diventerà la scena del crimine, la lussuosa villa di Gianni Versace, sita sull'Ocean Drive di Miami Beach.

Un edificio degli ani '30 che lo stilista aveva acquistato nel '92 e ad oggi diventato uno degli hotel più esclusivi della zona. Grazie alle reali location di casa Versace, il creatore della serie analizzerà ogni aspetto di quei tragici eventi, dalla personalità di Gianni Versace fino a quella di Andrew Cunanan, che vedremo interpretato dall'attore Darren Criss. Con alle spalle quattro omicidi, secondo gli atti si è avvicinato alla villa dello stilista con l'obbiettivo di ucciderlo. Il movente, analizzato nel corso degli anni, sembra sia stata la sua grande ossessione per Versace ed il rancore che nutriva per il suo idolo, a cui imputava la colpa di ignorare i suoi messaggi. La trama traccerà inoltre tutti i particolari che hanno permesso che l'omicidio venisse consumato, fra le accuse fatte a Polizia e FBI di aver preso sotto gamba Cunanan. Il cast darà man forte alla narrazione grazie a flashback e linee temporali diverse, grazie all'intervento di alcuni dei volti noti collegati al passato di Versace. Edgar Ramirez e Penelope Cruz saranno Gianni e Donatella Versace, quest'ultima erede del grande impero di moda del fratello. Ricky Martin e Darren Criss saranno invece Antonio D'Amico, il compagno di vita dello stilista, ed il suo assassino. Santo Versace avrà invece il volto di Giovanni Cirfiera. Con alle spalle diverse vittorie importanti, la prima stagione di American Crime Story ha fatto incetta di riconoscimenti grazie al caso People Vs OJ Simpson: due Golden Globe, 9 Emmy Awards ed altri premi importanti come BAFTA e TCA.

ANTICIPAZIONI DEL 19 GENNAIO 2018, EPISODIO 1, L'UOMO DA COPERTINA

Un uomo in pigiama entra in una villa lussuosa, mormorando qualcosa al suo servitore. Nelle vicinanze, un altro uomo maneggia sulla spiaggia uno zaino in cui ha nascosto una biografia ed una pistola. Il primo farà in seguito colazione sul patio intarsiato da un finto mosaico che riprende la testa di Medusa. Il secondo lo raggiungerà poco dopo, sparandogli due colpi in testa a pochi passi dalla villa. I primi minuti di American Crime Story racconteranno al telespettatore l'esito, il fatto noto e la tragedia. Un evento che avverrà con certezza, ma che dà anche modo all'autore di andare a ritroso e di raccontare gli eventi presenti. Negli anni '90, Cunanan incontra Versace in un locale notturno gay e riuscirà ad ottenere un invito per l'Opera di San Francisco. E' qui che i due si rivedranno di nuovo, subito dopo la performance sul palco. Nel '97, la Polizia inizia ad indagare sull'omicido di Versace, interrogando il compagno Antonio. Anche l'FBI si unirà alle indagini, con il nome del principale sospettato già in mano: Cunanan.

