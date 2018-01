LA MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE/ Su Rai 3 il film con Pif (oggi, 19 gennaio 2018)

La mafia uccide solo d'estate, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 19 gennaio 2018. Nel cast: Pif, Cristiana Capotondi, Claudio Gioè e Ninni Bruschetta. La trama del film nel dettaglio.

19 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Rai 3

ALLA REGIA PIERFRANCESCO DILIBERTO

La mafia uccide solo d'estate, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 19 gennaio 2018 alle ore 21,10. Una pellicola drammatica e commedia che è stata diretta da Pierfrancesco Diliberto (meglio conosciuto come Pif). Il film narra le vicende tristemente note legata a Cosa Nostra tra gli anni 70 e 90. Nel cast de La mafia uccide solo d'estate, troviamo lo stesso Pif, Cristiana Capotondi, Claudio Gioè, Ninni Bruschetta, Alex Bisconti, Ginevra Antona e Maurizio Marchetti. L'affascinante storia ideata interamente da Pierfrancesco Diliberto ha poi ispirato anche l'omonima serie televisiva andata in onda nel 2017 su Rai Uno, sceneggiata dallo stesso Pif ed interpretata, tra gli altri, da Anna Foglietta. La pellicola, uscita nei cinema nell'ottobre del 2013, è stata accolta positivamente dalla critica e dal mondo politico italiano, ricevendo un prestigioso encomio da Pietro Grasso, ex presidente del Senato. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La trama del film ripercorre gli avvenimenti più tragici e sanguinari della lotta alla mafia in concomitanza con la storia del giovane reporter Arturo Giammaresi. La famiglia del giovane ha vissuto per molti anni proprio nell'edificio che fece da cornice alla tristemente nota strage di Viale Lazio. Fin da ragazzino Arturo si innamora della bella Flora Guarnieri ma non sa proprio in che modo palesare i suoi sentimenti. Per fortuna in suo aiuto accorre un'intervista rilasciata da Giulio Andreotti in cui il Presidente del Consiglio rivela come ha rivelato il suo alla moglie diversi anni prima, ovvero in un cimitero. Da quell'istante per Artur, Andreotti diventa un vero e proprio mito. Nel frattempo un giovane giornalista, Francesco, si trasferisce nello stesso condominio di Arturo e una volta notate le straordinarie qualità del ragazzo, lo incoraggia nel suo desiderio di diventare un reporter proprio come lui. Intanto, mentre Arturo diventa adulto, la narrazione della sua storia fa da cornice al racconto della morte di Carlo Alberto dalla Chiesa, Pio la Torre e tante altre vittime della sanguinosa guerra tra Stato e mafia che si innescò tra gli anni 70 e 90.

