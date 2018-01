LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA/ L’ex tronista in partenza per l'Isola dei Famosi 2018 con Tonon?

Luca Onestini e Ivana Mrazova, la coppia innamorata e felice: l'ex tronista sempre al settimo cielo sui social, la modella ceca continua ad essere molto discreta.

19 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Luca Onestini lascerà a casa Ivana Mrazova per partire per l’Honduras? Come è stato annunciato in conferenza stampa, nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2018, sbarcheranno due nuovi naufraghi. Chi saranno? Secondo un video che è stato pubblicato da Gabriele Parpiglia su Instagram la coppia di naufraghi potrebbe essere formata da Luca Onestini e Raffaello Tonon. Gli Oneston, amatissimi dal pubblico, dopo aver fatto divertire i telespettatori del Grande Fratello Vip 2017, sono pronti a fare lo stesso con quelli dell’Isola? Nel video in questione, Luca accarezza il logo dell’Isola dei Famosi e poi appare la scritta “che succede?”. Al momento si tratta di semplici supposizioni che, tuttavia, potrebbero trovare conferma nei prossimi giorni. Se i rumors dovessero essere confermati, Luca si separerebbe dalla fidanzata Ivana per vivere una nuova avventura con il suo grande amico (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LUCA E IVANA FIDANZATI, L'EX TRONISTA AL SETTIMO CIELO

Bellissimi, giovani e innamorati, Luca Onestini e Ivana Mrazova si candidano per diventare la coppia più bella del 2018. La convivenza forzata nella casa del Grande Fratello Vip 2017 è stata galeotta per l’ex tronista e la modella che, dopo aver varcato la famosa porta rossa lasciando a casa un partner, si sono ritrovati a condividere molti momenti insieme scoprendo non solo di andare molto d’accordo ma di avere anche molte cose in comune. Dopo essersi conosciuti a fondo, dopo aver atteso e rispettato i tempi di entrambi, Luca e Ivana hanno deciso di provare a stare insieme. I due hanno dichiarato non solo di essere molto innamorati ma di avere anche tanti progetti per il futuro. Sia Luca che Ivana, infatti, vorrebbero avere un figlio prima dei trent’anni e avendo rispettivamente 25 e 26 anni, quel momento potrebbe essere più vicino del previsto. L’ex tronista, inoltre, essendo cresciuto in una famiglia unita, vorrebbe anche convolare a nozze. I fans, tuttavia, in queste ore hanno notate un atteggiamento diverso da parte dei due piccioncini. Di cosa si tratta?

LUCA E IVANA, UN MODO DIVERSO DI ESSERE FELICI

Da quando ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2017, Luca Onestini sprizza gioia da tutti i pori. Dopo aver dichiarato a tutti di essere innamorato di Ivana Mrazova, l’ex tronista, sui social, continua a dichiarare il suo amore alla modella mostrandosi sempre al settimo cielo. Ivana, invece, dopo le dichiarazioni rilasciate al settimanale Chi, è rimasta in silenzio. Nessuna foto di coppia su Instagram e nessun riferimento, seppur implicito, alla sua relazione con Onestini. Tra i due, dunque, Ivana è sicuramente molto più riservata e discreta. Anche durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, del resto, la modella non si era esposta molto parlando raramente della sua vita privata. I fans, da un lato, sono preoccupati dal diverso atteggiamento dei due piccioncini e, dall’altro, sono convinti che il segreto della loro felicità sia proprio la loro diversità caratteriale. La cosa certa, per il momento, è che i due sono molto uniti.

