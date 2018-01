LUCAS PERACCHI / Il matrimonio con Silvia Corrias è finito: lui torna a Uomini e donne?

Lucas Peracchi ha annunciato la fine del suo matrimonio con Silvia Corrias durante l'intervista a Casa Signorini. Gli verrà ora concessa una seconda possibilità a Uomini e donne?

19 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Uomini e Donne

Lucas Peracchi resterà nella storia di Uomini e donne per essere stato smascherato per l'accordo preso con una corteggiatrice, motivo per cui ha rimediato una bella figuraccia, mandando su tutte le furie Maria De Filippi. Dopo la fine della sua avventura nel Trono Classico ha quindi avuto una breve relazione con Paola Caruso, dopodiché ha conosciuto Silvia Corrias con la quale ha avuto luogo un vero colpo di fulmine. A distanza di quattro mesi dal primo incontro, la coppia ha deciso di sposarsi anche se la loro unione è durata soltanto un anno. La recente rottura, così come la sua esperienza a Uomini e donne, sono state oggetto dell'intervista che Lucas ha rilasciato a 'Casa Signorini', dove ha spiegato le ragioni della separazione: "Il nostro è stato un colpo di fulmine, non ho perso tempo, ho capito subito se era la persona giusta: convivenza e matrimonio subito! Ci siamo sposati dopo 4 mesi… ho fatto una pazzia!" Ma l'amore è durato un anno, il motivo? "incomprensioni, caratteri un po’ così… siam durati un anno giusto!"

Lucas Peracchi avrà un'altra opportunità a Uomini e donne?

Ai microfoni di Alfonso Signorini, Lucas Peracchi ha anche parlato della sua brutta figura fatta a Uomini e donne: "Ho combinato un bel pasticcio: ero tronista e mi ero accordato con una corteggiatrice per sceglierla! L'ho fatto in buona fede, infatti la bugia è durata due settimane… non ne baciavo nessuna perché non me ne piaceva neanche una!" Di lì in avanti i rapporti tra lui e la produzione del dating show sono stati molto tesi, anche se qualcosa negli ultimi tempi potrebbe essere cambiato. È il Vicolo delle News a notare come, non solo Peracchi abbia ripreso ad apparire nei salotti che contano (dopo che per anni ne era stato categoricamente escluso) ma nel suo profilo Instagram è riapparso persino il portale 361 magazine, caro proprio a Maria De Filippi. Avrà dunque deciso di perdonare il tronista più deludente della storia di Uomini e donne?

© Riproduzione Riservata.