Laura Pausini/ L'addio della cantante alla piccola Giulia Nicoli: "Ti dedico la mia voce ovunque tu sia"

Laura Pausini, attraverso i social, ha dedicato parole bellissime ad una sua piccola fan scoparsa per una malattia al cuore, Giulia Nicoli. La bambina era una grande fan della cantante.

19 gennaio 2018 Anna Montesano

Giulia Nicoli, bambina di sei anni, ha perso purtroppo la battaglia più importante della sua giovane vita. La piccola, fin dal suo primo vagito, ha dovuto lottare per affrontare la malattia al cuore. Aveva una grande passione per il canto e spesso andava insieme ai genitori nei locali per il karaoke. Quando toccava a lei la scelta sull'artista da interpretare cadeva sempre sulla cantante italiana preferita: Laura Pausini. La canzone preferita di Giulia era «Lo sapevi prima tu» canzone del 2016 che la Pausini dedicava a suo padre nel giorno del suo compleanno. Nella canzone c'è una strofa molto significativa che ha accompagnato il percorso di Giulia e il padre: «Lo sapevi prima tu/Del mio coraggio e del dolore/Che non mi avrebbe risparmiata/In questa vita che andava vissuta/Senza timori né barriere».

IL RICORDO DELLA PAUSINI

La notizia della morte della bambina ha raggiunto via Twitter la cantante Laura Pausini che mercoledì mattina, attraverso i social, ha espresso il seguente pensiero per ricordarla: "Giulia, ti conosco così.. in un giorno d’addio... piccola stellina.. ma ti dedico la mia voce ovunque tu sia e ovunque tu stia andando, ogni giorno della tua nuova avventura correndo sulle nuvole nel cielo... Un abbraccio fortissimo alla famiglia con tutto il mio cuore". Parole bellissime della Pausini verso una piccola guerriera che non ha mai smesso di lottare e sorridere nonostante un destino non clemente. Il coraggio e la voglia di vivere della piccola Giulia rimarrà per sempre nei cuori delle persone che hanno seguito la vicenda.

