Lorena Forteza, che fine ha fatto?/ Dopo “Il Ciclone”: “Basta cinema, sono single e non voglio innamorarmi!”

Lorena Forteza, dopo Il Ciclone che fine ha fatto l'attrice spagnola? Dopo una lunga depressione e dei problemi con il suo peso, l'ex attrice ha ritrovato la serenità e si racconta.

19 gennaio 2018 Valentina Gambino

Lorena Forteza, dal successo alla depressione

Che fine ha fatto Lorena Forteza? Ogni volta che la TV ripropone Il Ciclone, la spagnola viene in mente così come la sua collega Natalia Estrada. Il settimanale Spy ha avuto modo di scovarla ed intervistarla facendosi raccontare un poco di dettagli interessanti riguardo la sua vita, la carriera e la possibilità o meno di tornare al cinema. Correva l'anno 1996 quando la pellicola diretta da Leonardo Pieraccioni, ha letteralmente conquistato il pubblico. Lei nel film interpreta il ruolo di Caterina, ballerina di flamenco molto bella e giunta nella sua abitazione per caso insieme ad altre colleghe per via di una tournée in giro per l'Italia poi saltata. Levante (così si chiama Pieraccioni nel film), la vede ed è amore a prima vista ma lei è fidanzata con un uomo che non le presta alcuna attenzione ma che la va comunque a trovare in Toscana, dove risiede con le altre nel casolare sulle colline del padre del ragioniere. Film record di incassi, la pellicola si è portata a casa oltre 75 miliardi di lire.

Da quattro anni Lorena Forteza è tornata in Spagna, dove ha vissuto anche la sua infanzia: "Al mio fianco, qui, c’è metà della mia famiglia: mia sorella, mio fratello e i miei genitori. L’altra metà è a Milano. Qui sono tranquilla e decisamente serena, non a caso la chiamano “l’isola della calma”. Sono più casalinga di un tempo, anche se ho degli hobby per tenermi impegnata. Mi piace fare spinning, faccio tanto sport e mi sono anche iscritta a una scuola internazionale per imparare il francese". Poi l'ex modella ricorda il periodo de Il Ciclone con tanta - troppa - frenesia e una notorietà improvvisa: "Sono passata dal fare la modella per grandi capi, direttamente a essere un’attrice famosissima. Ero una diciannovenne molto estroversa e aggressiva, ma ero ancora una ragazzina e non ero pronta a tutto quello. Neanche mi rendevo conto di ciò che mi stava accadendo. È stato comunque un bel periodo della mia vita, non solo per il lavoro ma anche per la famiglia". Dopo la fama, il silenzio e la depressione.

La nuova vita dell’ex modella spagnola

Lorena Forteza, intervistata per Spy, racconta di avere lasciato alle spalle il suo periodo brutto: "Avevo avuto dei problemi con il ex marito: lui non mi aveva capita e la nostra storia d’amore è finita. Siamo andati in tribunale per l’affidamento di mio figlio, che è stato affidato a lui. Non è stato bello separarsi da un compagno, dover lasciare il proprio figlio e trovare la forza per ricominciare in continuazione. Adesso mi trovo in un momento tranquillo della mia vita, ho ritrovato il coraggio di ripartire grazie alla mia famiglia", spiega. Poi confida che all'epoca aveva avuto anche problemi con il peso, poi superati. Il figlio Ruben adesso ha 22 anni e vive a Milano e con lui i rapporti sono splendidi. Quanto a lei, confida che non tornerà a fare l'attrice: "Ormai è passato tanto tempo da Il Ciclone, sono grandicella e non so cosa potrei fare. Magari un giorno mi tornerà la voglia, ma è stata una mia scelta quella di stare vicino ai miei affetti". E sull'amore è categorica: "Sono single. Non ho voglia di innamorarmi di nuovo. E non voglio più lavare le mutande e i calzini di nessun altro uomo".

