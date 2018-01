MASTERCHEF ITALIA 7/ Pagelle e concorrenti eliminati nella puntata del 18 gennaio 2018

Masterchef Italia 7, pagelle e concorrenti eliminati della puntata trasmessa il 18 gennaio 2018. Steano e Michele tornano a casa. Prova esterna davvero dura in Norvegia

19 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Italo, ancora una volta indisciplinato

MASTERCHEF ITALIA 7, ELIMINATI QUINTA PUNTATA

La quinta puntata di Masterchef Italia 7 ha visto l’eliminazione di Stefano e Michele. Giovanna, Davide e Ludovica sono riusciti a salvare all’ultimo pressure test, alla fine di un’interminabile giornata vissuta sulle Isole Lofoten, nel mare di Norvegia, a nord del Circolo polare artico. Per via della luce solare presente tutto il giorno, i concorrenti non si sono fermati mai. Stefano era già stato eliminato alla fine dell’Invention test, dove abbiamo rivisto Valerio Braschi, il vincitore della scorsa edizione di Masterchef. Alberto e Rocco avevano rischiato di finire fuori, mentre Giovanna non era riuscita a sfruttare il vantaggio guadagnato con la Mystery Box, dove i concorrenti hanno dovuto cucinare non solo per delle persone, ma anche per dei cani. In questa puntata due sono state le migliori dell’Invention Test: Manuela e Marianna. Nonostante fossero partite per la Norvegia, alla fine non hanno dovuto prendere parte alla prova esterna, risultando già salve. Una fortuna per loro, visto che dal mattino fino a oltre mezzanotte, per gli altri, in particolare i “peggiori”, c’è stato da cucinare ininterrottamente. Basti pensare che Giovanna voleva ritirarsi, ma Bruno l’ha convinta ad affrontare l’ultima prova.

LE PAGELLE

Veniamo ora alla pagelle della quinta puntata di Masterchef. Voto 5 a Michele. Non tanto per l’eliminazione finale, ma perché all’Invention test non ha rivolto nemmeno una domanda, come avrebbe potuto fare, a Valerio per avere una dritta su come preparare il suo piatto. Una grave leggerezza. Kateryna 7,5 Mostra la sua bravura guidando anche una brigata. Italo voto 4,5 Anche questa settimana nella prova esterna fa di testa sua e aggiunge sale alla zuppa di pesce da preparare. Il risultato è la sconfitta. Totalmente incapace di lavorare in squadra e ubbidire a un capitano. Si salva però alla prima fase del pressure test. Denise voto 6 Un po’ troppe lacrime nella cucina di Masterchef, ma poi tanta grinta nella prova esterna. Voto 8 a Tecla, la cagna che mette a dura prova Bruno Barbieri regalando tante risate in una prova decisamente particolare. Voto 5 alla strana scelta di portare i concorrenti a pesca, esibendo le loro prede come trofei, dopo un inizio di puntata animal friendly con la preparazione di cibi gourmet per i cani.

