MATTIA BRIGA E LUDOVICA VALLI / È amore tra loro? Ecco l'indizio che appare nei social network

Mattia Briga e Ludovica Valli sono una coppia? Anche se l'ex tronista di Uomini e donne qualche giorno fa si è professata single, alcuni indizi sembrano confermare una relazione.

19 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Ludovica Valli

Ludovica Valli è di nuovo innamorata? L'ex tronista di Uomini e donne, dopo la burrascosa fine della sua relazione con Fabio Ferrara, è stata spesso associata all'uno o all'altro uomo più o meno famoso (in primis al portiere del Bologna Antonio Mirante). Ma lei stessa, qualche pomeriggio ai microfoni di Pomeriggio 5, ha dichiarato di essere felicemente single e di avere un unico interesse sentimentale: il suo cane! Parole che non sembravano lasciare spazio al gossip, anche se qualche ora fa è accaduto qualcosa che ha sorpreso i suoi stessi fan. È il Vicolo delle News a notare un botta e risposta mediatico tra la ex tronista e Mattia Briga, che conferma come tra loro i rapporti siano ottimi, facendo pensare all'esistenza di qualcosa in più di una semplice amicizia. Ma andiamo per ordine e scopriamo come si sono svolti i fatti.

Mattia Briga e Ludovica Valli: è amore?

In occasione del suo 29° compleanno, Mattia Briga ha pubblicato una foto nella quale appare sorridente davanti alla torta, il tutto insieme al commento: "Grazie vita per i sorrisi, per gli amici sinceri, per le cicatrici, per le lacrime, per la musica, per gli abbracci, per i libri, per i quadri, per i gol, per l'amore, per i viaggi, per non capire, per la curiosità, per i motorini, per le donne, per mamma e papà, per tutto". E tra i tanti auguri, il commento di Ludovica Valli non è passato inosservato. L'ex tronista di Uomini e donne ha infatti scritto: "Sai già tutto", con tanto di cuoricino al seguito. Ma cosa intenderà con tali parole? Forse una relazione che la coppia ha deciso di tenere segreta? E ad aggiungere carne al fuoco, arriva anche una Instagram Story della Valli nella quale appare un cuore rosso, con il criptico commento "a due" al quale sono stati aggiunti i profili dei due diretti interessati a questa vicenda. Indizi che sembrano chiaramente indicare l'inizio di una relazione, anche se per ora conferme ufficiali non sono arrivate da Ludovica e da Mattia.

© Riproduzione Riservata.